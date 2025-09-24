Aimag nelle mani di Hera, quel disperato tentativo di andare avanti nonostante la Corte dei Conti
Nel braccio di ferro tra potere politico (quello dei sindaci) e potere giudiziario (Corte dei Conti) a finire schiacciati sarebbero i consiglieri comunali
In sintesi la linea condivisa prevede di depotenziare, se non svilire, la delibera della Corte dei Conti dicendo che 'non è vincolante', 'che si attendono pareri di altre Corti dei Conti regionali' e che - come affermato da Valentini testualmente durante l'incontro - nel merito non si è per nulla d'accordo. Per non parlare delle chat private di area Pd, nelle quali si parla esplicitamente di una 'delibera politica'.
L'obiettivo dell'asse sindaci-vertici di Aimag è chiaro: procedere nonostante tutto, magari aggiustando un po' il tiro, ma senza intaccare l'impianto complessivo dell'accordo con Hera.
Una strategia del muro contro muro rischiosissima, non tanto per Ruggiero e Valentini, quanto per i Consiglieri comunali che saranno chiamati a votare il piano 'rivisto' alla bene e meglio.
Nel braccio di ferro
Infatti, tecnicamente, ora il piano dovrà essere rivisto accogliendo i rilievi della Corte, ma è evidente che non potranno essere recepiti tutti: va bene (forse) accettare di non lasciare a Hera il presidente del cda, va bene (forse) il siglare un patto di sindacato che preservi davvero il controllo pubblico, ma il macigno posto dalla Corte dei Conti relativo al non aver cercato altre strade che non conducessero ad Hera, resta insormontabile.
Quindi - pur essendo non vincolante il parere - i Consiglieri si troverebbero nella delicatissima situazione di dover approvare un piano su cui pesa un 'no' deciso e inequivocabile. Ovvio che in caso di ricorsi sarebbero proprio i Consiglieri ad essere chiamati in causa, anche in termini personali, e le assicurazioni private (che non tutti hanno) potrebbero non bastare come paracadute.
Eli Gold
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aimag-Hera: salta accordo, chi vince e chi perde. Dalla figuraccia dei sindaci al coraggio premiato dei ribelli
Corte dei conti stronca il piano Aimag-Hera: ora tirare dritto è un rischio enorme per i consiglieri comunali
Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'
Modena, Festa dell'unità 'svuotata'. E non è una buona notizia nemmeno per la destra
Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani
Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su Seta
Modena, preghiere contro l'aborto: ecco qua i facinorosi che 'intimidiscono' le donneArticoli Recenti
Modena, festival Dig: il giornalismo scomodo va bene purchè non scomodi gli organizzatori
Genocidio a Gaza, le parole di Mezzetti sono sacrosante. Ma la destra tace e la Modena si dissocia
Modena, asse Pd-Fdi sulla comunicazione: un'opposizione destinata a rimanere tale per i prossimi decenni
Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista