Aimag, la crisi non si vede dal bilancio: numeri positivi e investimenti in crescita

Sono stati presentati oggi i risultati del triennio 2022–2025 di Aimag. Tra i principali risultati raggiunti emerge la crescita del Margine Operativo Lordo (EBITDA), passato da 54 milioni di euro nel 2022 a 84 milioni nel 2025, con un incremento del 54%, valore mai raggiunto nella storia del Gruppo.

'Sul fronte degli investimenti, AIMAG ha incrementato in modo significativo le risorse destinate alle infrastrutture, in particolare quelle del servizio idrico, e alla qualità dei servizi: gli investimenti netti sono cresciuti da 37 a 53 milioni di euro all’anno, pari a un aumento del 43%, con particolare attenzione alla riduzione delle perdite idriche, alla sicurezza degli impianti e alla resilienza delle reti - spiega la società -. Il percorso di riequilibrio ha interessato anche la struttura finanziaria: la Posizione Finanziaria Netta è passata da -210 milioni a -149 milioni di euro, accompagnata da una significativa riduzione della leva finanziaria, grazie a un’azione mirata di rinegoziazione dei finanziamenti e contenimento della pressione debitoria. Parallelamente, il Gruppo ha investito nel rafforzamento organizzativo e delle competenze, con l’inserimento di nuove figure manageriali strategiche, il potenziamento delle funzioni di controllo e pianificazione e la crescita dell’organico operativo, eccellenza del Gruppo, che ha raggiunto 708 risorse al termine del periodo.

Il percorso intrapreso ha consentito di riportare il Gruppo verso una nuova capacità di generare valore per i Soci e per il territorio, consolidando al tempo stesso il presidio delle filiere industriali locali e la qualità dei servizi offerti. Restano tuttavia centrali le sfide future: il mantenimento delle concessioni sui business regolati e la competizione nel medio lungo termine nel libero mercato dell’energia e del gas rafforzando la dimensione industriale'.

'Siamo orgogliosi di presentare il bilancio di questo triennio che ha rappresentato una vera e propria svolta strategica ed organizzativa per il Gruppo Aimag. I risultati raggiunti sul piano industriale, economico e organizzativo confermano la validità delle scelte intraprese: l’incremento degli investimenti e la riduzione della pressione debitoria testimoniano che questa gestione aziendale è stata solida e rigorosa, ad Aimag si è restituita una struttura più forte ed efficiente, una maggiore capacità di investimento e di creazione di valore per i soci e per il territorio' - commenta la presidente Paola Ruggiero.