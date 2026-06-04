Aimag, la crisi non si vede dal bilancio: numeri positivi e investimenti in crescita

Sono stati presentati oggi i risultati del triennio 2022–2025 di Aimag. Tra i principali risultati raggiunti emerge la crescita del Margine Operativo Lordo (EBITDA), passato da 54 milioni di euro nel 2022 a 84 milioni nel 2025, con un incremento del 54%, valore mai raggiunto nella storia del Gruppo.
'Sul fronte degli investimenti, AIMAG ha incrementato in modo significativo le risorse destinate alle infrastrutture, in particolare quelle del servizio idrico, e alla qualità dei servizi: gli investimenti netti sono cresciuti da 37 a 53 milioni di euro all’anno, pari a un aumento del 43%, con particolare attenzione alla riduzione delle perdite idriche, alla sicurezza degli impianti e alla resilienza delle reti - spiega la società -. Il percorso di riequilibrio ha interessato anche la struttura finanziaria: la Posizione Finanziaria Netta è passata da -210 milioni a -149 milioni di euro, accompagnata da una significativa riduzione della leva finanziaria, grazie a un’azione mirata di rinegoziazione dei finanziamenti e contenimento della pressione debitoria. Parallelamente, il Gruppo ha investito nel rafforzamento organizzativo e delle competenze, con l’inserimento di nuove figure manageriali strategiche, il potenziamento delle funzioni di controllo e pianificazione e la crescita dell’organico operativo, eccellenza del Gruppo, che ha raggiunto 708 risorse al termine del periodo.
'Siamo orgogliosi di presentare il bilancio di questo triennio che ha rappresentato una vera e propria svolta strategica ed organizzativa per il Gruppo Aimag. I risultati raggiunti sul piano industriale, economico e organizzativo confermano la validità delle scelte intraprese: l’incremento degli investimenti e la riduzione della pressione debitoria testimoniano che questa gestione aziendale è stata solida e rigorosa, ad Aimag si è restituita una struttura più forte ed efficiente, una maggiore capacità di investimento e di creazione di valore per i soci e per il territorio' - commenta la presidente Paola Ruggiero.