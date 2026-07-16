Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Generalmutua, un bilancio sociale in crescita

Generalmutua, un bilancio sociale in crescita

Nell’anno del rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, Generalmutua raddoppia le risorse per la sanità integrativa a favore dei 9.453 lavoratori iscritti

2 minuti di lettura
Un bilancio sociale 2025 tutto in crescita, quello di Generalmutua, che ha visto il contributo complessivo legato ai piani sanitari versato dalle cooperative socie, passare dai 574.011 euro dell’anno precedente, a 1.132.438 euro, con uno straordinario +94,9%. L’avanzo mutualistico è di 407.775 euro, con un +227,8% interamente destinato al rafforzamento del patrimonio netto, che sale a 865.356 euro (+91,0%).
La spinta principale di questa veloce crescita è legata all’applicazione del rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, che ha raddoppiato la quota pro capite per la sanità integrativa, portandola da 60 a 120 euro, permettendo a Generalmutua di lanciare il nuovo piano sanitario 'Cooperando120', con risposte mirate in ambiti cruciali per i lavoratori: prevenzione, accesso tempestivo alle cure, diagnostica specialistica e continuità assistenziale.

 

'Le crescenti difficoltà di accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, l’allungamento delle liste d’attesa e il peso economico della sanità privata rendono la mutua integrativa un presidio sociale imprescindibile, in particolare per i lavoratori dei servizi alla persona - ha detto Emanuele Monaci (nella foto), presidente di Generalmutua -. Il nostro obiettivo non è sostituirci alla sanità pubblica, ma integrarla secondo una logica solidaristica, partecipativa e rigorosamente non lucrativa.
Spazio ADV dedicata a novisad
I dati del bilancio 2025 dimostrano che un modello basato sulla reciprocità e sulla trasparenza non solo è sostenibile, ma è la risposta più efficiente per tutelare la salute come bene comune'.

 

Generalmutua conta oggi 9.453 soci, il 99,43% beneficiari. Uno sviluppo che è stato accompagnato da un massiccio aumento dell’utilizzo delle prestazioni, con un rapporto tra pratiche presentate e numero di soci beneficiari salito dal 36,9% del 2024 al 58,4% del 2025.
Tra le voci dell’assemblea di bilancio, c’era anche quella di Pietro Segata, presidente di Società Dolce, cooperativa tra le prime dieci in Italia, che aderisce a Generalmutua: 'Lo scorso anno – ha affermato - il contributo aziendale per i nostri 3.277 lavoratori è stato di 483.936,61 euro, al fine di garantire a ciascuno interventi agevolati e puntuali per la propria salute'.

 

Nel corso dell’anno sono state presentate 5.490 pratiche, con un balzo del +66,5% rispetto all’esercizio precedente. Le liquidazioni hanno raggiunto quota 3.732, coprendo il 68,0% delle domande, che hanno incrementato le disponibilità economiche dei lavoratori per la loro salute. E il primato delle richieste arriva dall’utenza femminile: l’87,7% delle pratiche (4.813 richieste) è stato avanzato da donne, mentre l’età anagrafica degli utilizzatori è compresa tra i 30 e i 60 anni (81,2%), confermando come lo strumento intercetti
pienamente le necessità della popolazione lavorativa adulta.
La maggior parte delle richieste pervenute hanno riguardato la specialistica extraricovero, a fronte delle lunghe liste d’attesa del servizio sanitario nazionale (3.547 pratiche, pari al 64,6% del totale), i check-up preventivi (865 pratiche, 15,8%) e le cure dentarie, che assorbono il 32,4% degli importi totali richiesti dagli assistiti.

 

E per il futuro? Generalmutua intende avviare azioni di sensibilizzazione con le cooperative partner, per favorire una conoscenza capillare dei piani mutualistici tra i soci. Ed è in fase di studio la progettazione di coperture dedicate a singoli cittadini e nuclei familiari, per facilitare l’accesso alle cure e mitigare il problema dei tempi di attesa.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Sigma ed Ecu, crisi Realco: nessuna offerta di acquisizione

Sigma ed Ecu, crisi Realco: nessuna offerta di acquisizione

Addio taglio accise, i prezzi in provincia di Modena: a Carpi il diesel torna sopra i 2 euro al litro

Addio taglio accise, i prezzi in provincia di Modena: a Carpi il diesel torna sopra i 2 euro al litro

Carburanti, scade il taglio delle accise: per ora niente rinnovo dal Governo, stangata sul pieno

Carburanti, scade il taglio delle accise: per ora niente rinnovo dal Governo, stangata sul pieno

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Gruppo Cremonini: al via con SDA Bocconi 'Cremonini Next Generation Leadership Program'

Gruppo Cremonini: al via con SDA Bocconi 'Cremonini Next Generation Leadership Program'

Maserati, a Modena verrà presentato un piano industriale entro la fine dell'anno

Maserati, a Modena verrà presentato un piano industriale entro la fine dell'anno

Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta non è più vicepresidente: il vicario unico di Trombone è Francesca Durighel

Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta non è più vicepresidente: il vicario unico di Trombone è Francesca Durighel

San Felice, 60 anni di Cabm: una storia di imprese, persone e coraggio

San Felice, 60 anni di Cabm: una storia di imprese, persone e coraggio