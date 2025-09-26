Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag, i referenti Pd Terre d'Argine rilanciano: 'Serve visione strategica di lungo periodo'

Aimag, i referenti Pd Terre d'Argine rilanciano: 'Serve visione strategica di lungo periodo'

Daniela Depietri, Fabio Amadei, Franco Morselli e Giovanni Maestri, rispettivamente segretari del Pd di Carpi, Soliera, Campogalliano, e coordinatore Pd dell'Unione Terre d'Argine

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Prendiamo atto del parere espresso dalla Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna, un passaggio istituzionale importante che merita la massima attenzione, e che sarà oggetto di un approfondimento serio e responsabile': lo dichiarano congiuntamente Daniela Depietri, Fabio Amadei, Franco Morselli e Giovanni Maestri, rispettivamente segretari del Pd di Carpi, Soliera, Campogalliano, e coordinatore Pd dell’Unione Terre d’Argine, dopo il pronunciamento della Corte dei Conti che ha posto forti rilievi critici rispetto alla governance nella nuova società formata dalla partnership tra Hera ed Aimag per la gestione del servizio idrico. Rilievi che pongono ora uno stop al processo sostenuto anche dal PD provinciale e dei comuni delle Terre d'Argine, anche in contrapposizione con la linea contraria sostenuta dal PD di Mirandola.
 

'Come Partito Democratico – proseguono – il nostro ruolo è quello di compiere valutazioni politiche, e di farlo nell’interesse collettivo. La decisione di sostenere il rafforzamento di Aimag nasce da un percorso condiviso nei mesi scorsi e da una valutazione politica chiara: Aimag ha bisogno di una prospettiva industriale solida, strutturata e di lungo periodo, capace di garantirne la competitività e la sostenibilità in un mercato sempre più complesso e regolamentato'.
 

'Serve individuare una soluzione capace di far fronte alle condizioni economico-finanziarie in cui versa la società, delineando una visione strategica di lungo periodo, capace di accompagnare Aimag nella sua crescita e di garantire il benessere delle comunità servite' - sottolineano i segretari.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
'Non intervenire – aggiungono – significherebbe esporre Aimag, e con essa i nostri territori, a rischi concreti e gravi, non da ultimo la perdita della gestione del servizio idrico e le conseguenze sui livelli occupazionali dell'azienda. Alla luce del parere della Corte dei Conti - le cui osservazioni riguardano principalmente aspetti di governance - riteniamo fondamentale proseguire con uno spirito costruttivo e di apertura al dialogo. L'obiettivo deve essere quello di continuare un percorso condiviso che tenga conto delle indicazioni ricevute e continui ad avere la visione strategica che ci ha fin qui guidati: da un lato garantire un futuro solido ad Aimag, orientato alla crescita e, dall'altro, tutelare la partecipazione pubblica e i dividendi, in quanto risultato di una società che funziona, che è sana e che è a supporto dei Comuni nell'erogazione di servizi essenziali ai cittadini'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag, ciò che la politica può far passare in Consiglio può diventare un macigno in tribunale

Aimag, ciò che la politica può far passare in Consiglio può diventare un macigno in tribunale

'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'

'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'

Aimag, la Corte ha smascherato il gioco della politica

Aimag, la Corte ha smascherato il gioco della politica

'Dopo il no della Corte dei Conti come si può lasciare a Ruggiero e Valentini il futuro di Aimag?'

'Dopo il no della Corte dei Conti come si può lasciare a Ruggiero e Valentini il futuro di Aimag?'

Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

M5s: 'Aimag: bocciatura della Corte dei Conti e cittadini esclusi. Serve trasparenza e confronto vero'

M5s: 'Aimag: bocciatura della Corte dei Conti e cittadini esclusi. Serve trasparenza e confronto vero'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Volley Modena, l'assessore Bortolamasi forte coi debole e debole coi forti'

'Volley Modena, l'assessore Bortolamasi forte coi debole e debole coi forti'

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza

Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza

San Cesario, polo sportivo nell'ex cava, rimane la palude anche senza pioggia

San Cesario, polo sportivo nell'ex cava, rimane la palude anche senza pioggia