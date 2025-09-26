Aimag, i referenti Pd Terre d'Argine rilanciano: 'Serve visione strategica di lungo periodo'
Daniela Depietri, Fabio Amadei, Franco Morselli e Giovanni Maestri, rispettivamente segretari del Pd di Carpi, Soliera, Campogalliano, e coordinatore Pd dell'Unione Terre d'Argine
'Come Partito Democratico – proseguono – il nostro ruolo è quello di compiere valutazioni politiche, e di farlo nell’interesse collettivo. La decisione di sostenere il rafforzamento di Aimag nasce da un percorso condiviso nei mesi scorsi e da una valutazione politica chiara: Aimag ha bisogno di una prospettiva industriale solida, strutturata e di lungo periodo, capace di garantirne la competitività e la sostenibilità in un mercato sempre più complesso e regolamentato'.
'Serve individuare una soluzione capace di far fronte alle condizioni economico-finanziarie in cui versa la società, delineando una visione strategica di lungo periodo, capace di accompagnare Aimag nella sua crescita e di garantire il benessere delle comunità servite' - sottolineano i segretari.
