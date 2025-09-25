Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza

Ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell'esercito israeliano. Wael ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli

Il sindaco Massimo Mezzetti, all'apertura del Dig Festival ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Wael Al - Dahdouh, il capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell'esercito israeliano. Wael, che il sindaco ha incontrato lo scorso 25 luglio ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli. Lui stesso è rimasto ferito mentre era al lavoro. In questi mesi sta testimoniando quello che accade a Gaza in incontri pubblici che servono anche a raccontare l'importanza del suo lavoro.
Le parole del sindaco sono state pronunciate in modo significativo all'apertura del festival del giornalismo investigativo che è iniziato a Modena. 'Con questa proposta si vuole schierare Modena a strenua difesa della libertà di stampa mentre nella Striscia di Gaza sono ormai 248 i giornalisti palestinesi uccisi e a quelli internazionali Israele vieta l'ingresso - spiega il Comune in una nota -. Nella sala dei Passi Perduti che precede quella del Consiglio Comunale si trova la targa scoperta il 7 febbraio 2015, un mese dopo l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, per difendere il diritto all'informazione'.

