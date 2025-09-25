Il sindaco Massimo Mezzetti, all'apertura del Dig Festival ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Wael Al - Dahdouh, il capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell'esercito israeliano. Wael, che il sindaco ha incontrato lo scorso 25 luglio ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli. Lui stesso è rimasto ferito mentre era al lavoro. In questi mesi sta testimoniando quello che accade a Gaza in incontri pubblici che servono anche a raccontare l'importanza del suo lavoro.
Le parole del sindaco sono state pronunciate in modo significativo all'apertura del festival del giornalismo investigativo che è iniziato a Modena. 'Con questa proposta si vuole schierare Modena a strenua difesa della libertà di stampa mentre nella Striscia di Gaza sono ormai 248 i giornalisti palestinesi uccisi e a quelli internazionali Israele vieta l'ingresso - spiega il Comune in una nota -. Nella sala dei Passi Perduti che precede quella del Consiglio Comunale si trova la targa scoperta il 7 febbraio 2015, un mese dopo l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo, per difendere il diritto all'informazione'.
Modena, cittadinanza onoraria al capo redattore di Al Jazeera a Gaza
Ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell'esercito israeliano. Wael ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli
Il sindaco Massimo Mezzetti, all'apertura del Dig Festival ha annunciato che proporrà al Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria a Wael Al - Dahdouh, il capo redattore di Al Jazeera a Gaza che ha visto la sua famiglia sterminata a causa degli attacchi dell'esercito israeliano. Wael, che il sindaco ha incontrato lo scorso 25 luglio ha perso 12 familiari tra cui la moglie e tre figli. Lui stesso è rimasto ferito mentre era al lavoro. In questi mesi sta testimoniando quello che accade a Gaza in incontri pubblici che servono anche a raccontare l'importanza del suo lavoro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Per 180mila euro il Comune affida la gestione triennale della Tenda a una associazione appena costituita
Modena, ennesimo tragico suicidio in carcere: i commenti raccapriccianti di una umanità senza vergogna
Un donatore di sangue su quattro non si presenta all'appuntamento: Avis lancia una campagna sul rispetto degli impegni
'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazioneArticoli Recenti
Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza
Scandalo Amo, Barcaiuolo (Fdi): 'Così il Pd offende chi chiede giustizia'
'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'
'Dopo il no della Corte dei Conti come si può lasciare a Ruggiero e Valentini il futuro di Aimag?'