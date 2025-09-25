Un donatore di sangue su quattro non si presenta all'appuntamento: Avis lancia una campagna sul rispetto degli impegni
In parallelo a quella sulla donazione. Il rischio è di compromettere la raccolta programmata. La presidente Storione: 'Ogni posto vuoto lascia a mani vuote chi ha bisogno'
“Dona con impegno, rispetta l’appuntamento” è la nuova campagna di sensibilizzazione lanciata da Avis provinciale di Modena, un appello diretto alla collaborazione dei donatori per contrastare una tendenza che sta diventando preoccupante: sempre più persone, pur prenotando una donazione, non si presentano all’appuntamento. I dati recenti parlano del 25%, un donatore su quattro, che “salta” il giorno e l’ora concordati. Un fenomeno purtroppo in crescita che si traduce in sacche in meno, col rischio di compromettere la programmazione delle scorte di sangue e plasma e con questo la garanzia di trasfusioni e terapie nei nostri ospedali.
“Donare il sangue è un atto volontario, ma è anche una responsabilità – afferma la presidente di Avis Provinciale Milena Storione - Ogni prenotazione è una promessa fatta all’associazione, ma soprattutto a chi attende quel gesto per vivere. Un’assenza senza preavviso è un posto vuoto che lascia a mani vuote chi ha bisogno di aiuto. Il nostro appello vuole rafforzare il patto di fiducia tra l’associazione e i donatori, valorizzando ogni gesto solidale e il rispetto per il tempo degli altri. Perché ogni donazione conta, ogni assenza pesa.”
E se per qualche motivo non è possibile presentarsi all’appuntamento, Avis raccomanda di avvisare appena possibile la propria sede, così da poter ottimizzare le risorse e garantire la quantità di sacche programmate. Farlo è molto semplice, attraverso i consueti canali di comunicazione: l’app AvisNet, i messaggi whatsapp, il telefono. Tutte le informazioni si trovano sul sito di Avis provinciale Modena.
