Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci





Il programma

Gare di laser run, tiro ai barattoli e altri giochi gratuiti insieme alla pista kart a pedali, un’area motricità per bambini e una piazza olistica. Sono solo alcune opportunità di gioco che il prossimo fine settimana (26 e 27 settembre), saranno allestite presso la sede di Pentathlon Modena in via San Faustino 113. L'occasione è fornita da “DivertiaMOci: generazioni in gioco”, l'iniziativa organizzata da AICS Comitato Provinciale di Modena – APS.L’evento si distingue per il suo forte carattere inclusivo e intergenerazionale, con attività ludiche pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie e si propone di promuovere il benessere fisico, sociale e relazionale, attraverso il gioco e la condivisione.dopo l’inaugurazione delle ore 18:00 con autorità, istituzioni cittadine, vertici associativi e partner, si terrà la tavola rotonda “Alimentazione, stile di vita e benessere nella terza età” organizzata dal Fondo Dott. Mario Gasparini Casari.A seguire, l’intrattenimento sarà protagonista con l’esibizione delle allieve della scuola di teatro S.T.E.D, i balli della scuola di danze caraibiche Pasion Querida, tanta musica con l’artista Cecilia e food con le crescentine “speciali” della Stazione RULLI&FRULLI, espressione di un importante progetto d’inclusione del territorio.Disponibile dalle 18.00 alle 22.30 e gratuitamente anche l’attività di pista con auto a pedali per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni.per tutto il giorno (10- 12.30 e 15.00 -19.00) sono previste gare di laser run, tiro ai barattoli e altri giochi a cui è possibile iscriversi gratuitamente compilando il form sulla home page del sito www.modenainvetrina.it. Negli stessi orari saranno attivi anche la pista kart a pedali, vari campi gioco, un’area motricità per bambini e una piazza olistica.Nel pomeriggio (ore 16.00) le dimostrazioni di Health Qigong dell’associazione IHQA e alle ore 17.00 la tavola rotonda “Basta un sì per donare vita”, promossa da AIDO Modena in occasione della giornata nazionale del “sì”.AICS Comitato di Modena APS è una delle 110 sedi provinciali di AiCS, un ente nazionale riconosciuto da CONI, Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà Sociale, Protezione Civile e Ministero della Giustizia. Opera da oltre 60 anni in ambito sportivo, sociale, culturale e ambientale, con particolare attenzione a soggetti fragili, emarginati e diversamente abili.“L’iniziativa - spiega il presidente Cesare Ziosi - è stata fortemente voluta dal Comitato con l’intento di far conoscere le attività dei suoi 120 circoli associati che contano oltre 12 mila tesserati.È infatti importante che una organizzazione no profit comunichi quello che fa e non rimanga nell’ombra: solo portando all’esterno e raccontando le proprie attività e i propri risultati potrà crescere e fare ancora di più per la comunità.”