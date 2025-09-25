Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci

L’evento si distingue per il suo forte carattere inclusivo e intergenerazionale, con attività ludiche pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie e si propone di promuovere il benessere fisico, sociale e relazionale, attraverso il gioco e la condivisione.
Il programmaVenerdì 26, dopo l’inaugurazione delle ore 18:00 con autorità, istituzioni cittadine, vertici associativi e partner, si terrà la tavola rotonda “Alimentazione, stile di vita e benessere nella terza età” organizzata dal Fondo Dott. Mario Gasparini Casari.
A seguire, l’intrattenimento sarà protagonista con l’esibizione delle allieve della scuola di teatro S.T.E.D, i balli della scuola di danze caraibiche Pasion Querida, tanta musica con l’artista Cecilia e food con le crescentine “speciali” della Stazione RULLI&FRULLI, espressione di un importante progetto d’inclusione del territorio.
Nel pomeriggio (ore 16.00) le dimostrazioni di Health Qigong dell’associazione IHQA e alle ore 17.00 la tavola rotonda “Basta un sì per donare vita”, promossa da AIDO Modena in occasione della giornata nazionale del “sì”.AICS Comitato di Modena APS è una delle 110 sedi provinciali di AiCS, un ente nazionale riconosciuto da CONI, Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà Sociale, Protezione Civile e Ministero della Giustizia. Opera da oltre 60 anni in ambito sportivo, sociale, culturale e ambientale, con particolare attenzione a soggetti fragili, emarginati e diversamente abili.“L’iniziativa - spiega il presidente Cesare Ziosi - è stata fortemente voluta dal Comitato con l’intento di far conoscere le attività dei suoi 120 circoli associati che contano oltre 12 mila tesserati.