Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci

Quando i giochi uniscono le generazioni: nel fine settimana c'è DivertiaMOci

Organizzata da AICS, Comitato Provinciale di Modena il 26 e 27 settembre presso la sede Pentathlon Modena

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Gare di laser run, tiro ai barattoli e altri giochi gratuiti insieme alla pista kart a pedali, un’area motricità per bambini e una piazza olistica. Sono solo alcune opportunità di gioco che il prossimo fine settimana (26 e 27 settembre), saranno allestite presso la sede di Pentathlon Modena in via San Faustino 113. L'occasione è fornita da “DivertiaMOci: generazioni in gioco”, l'iniziativa organizzata da AICS Comitato Provinciale di Modena – APS.
L’evento si distingue per il suo forte carattere inclusivo e intergenerazionale, con attività ludiche pensate per bambini, adulti, anziani, persone con disabilità e famiglie e si propone di promuovere il benessere fisico, sociale e relazionale, attraverso il gioco e la condivisione.


Il programma

Venerdì 26, dopo l’inaugurazione delle ore 18:00 con autorità, istituzioni cittadine, vertici associativi e partner, si terrà la tavola rotonda “Alimentazione, stile di vita e benessere nella terza età” organizzata dal Fondo Dott. Mario Gasparini Casari.
A seguire, l’intrattenimento sarà protagonista con l’esibizione delle allieve della scuola di teatro S.T.E.D, i balli della scuola di danze caraibiche Pasion Querida, tanta musica con l’artista Cecilia e food con le crescentine “speciali” della Stazione RULLI&FRULLI, espressione di un importante progetto d’inclusione del territorio.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Disponibile dalle 18.00 alle 22.30 e gratuitamente anche l’attività di pista con auto a pedali per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Sabato 27 per tutto il giorno (10- 12.30 e 15.00 -19.00) sono previste gare di laser run, tiro ai barattoli e altri giochi a cui è possibile iscriversi gratuitamente compilando il form sulla home page del sito www.modenainvetrina.it. Negli stessi orari saranno attivi anche la pista kart a pedali, vari campi gioco, un’area motricità per bambini e una piazza olistica.
Nel pomeriggio (ore 16.00) le dimostrazioni di Health Qigong dell’associazione IHQA e alle ore 17.00 la tavola rotonda “Basta un sì per donare vita”, promossa da AIDO Modena in occasione della giornata nazionale del “sì”.AICS Comitato di Modena APS è una delle 110 sedi provinciali di AiCS, un ente nazionale riconosciuto da CONI, Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà Sociale, Protezione Civile e Ministero della Giustizia. Opera da oltre 60 anni in ambito sportivo, sociale, culturale e ambientale, con particolare attenzione a soggetti fragili, emarginati e diversamente abili.“L’iniziativa - spiega il presidente Cesare Ziosi - è stata fortemente voluta dal Comitato con l’intento di far conoscere le attività dei suoi 120 circoli associati che contano oltre 12 mila tesserati.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
È infatti importante che una organizzazione no profit comunichi quello che fa e non rimanga nell’ombra: solo portando all’esterno e raccontando le proprie attività e i propri risultati potrà crescere e fare ancora di più per la comunità.”
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Un donatore di sangue su quattro non si presenta all'appuntamento: Avis lancia una campagna sul rispetto degli impegni

Un donatore di sangue su quattro non si presenta all'appuntamento: Avis lancia una campagna sul rispetto degli impegni

Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno

Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno

Policlinico e Baggiovara: posti letto tagliati ancora per settimane, anche in Terapia intensiva

Policlinico e Baggiovara: posti letto tagliati ancora per settimane, anche in Terapia intensiva

Modena, le disuguaglianze vanno contrastate fin dalla prima infanzia

Modena, le disuguaglianze vanno contrastate fin dalla prima infanzia

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Modena, controlli della velocità: 10 multe martedì sera

Modena, controlli della velocità: 10 multe martedì sera

Tredicenne provocato e aggredito all'uscita della scuola

Tredicenne provocato e aggredito all'uscita della scuola

Modena, controlli in zona Tempio: su 1415 persone fermate in sei mesi quasi la metà con precedenti

Modena, controlli in zona Tempio: su 1415 persone fermate in sei mesi quasi la metà con precedenti