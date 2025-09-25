Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno

Si è tolto la vita un detenuto marocchino di 25 anni, era in attesa di giudizio

1 minuto di lettura
Alle 20 di ieri sera il carcere di Modena è stato teatro della ennesima tragedia. Si è tolto la vita un detenuto marocchino di 25 anni. Si tratta del quinto episodio di suicidio da 31 dicembre scorso a Modena in carcere. L’uomo, imputato, si è impiccato nella sezione di accoglienza. A darne notizia è il Garante regionale dell’Emilia Romagna Roberto Cavalieri.

Il sindacato

'Il suicidio del giovane detenuto marocchino a Modena, il quinto in un anno nello stesso penitenziario, rispecchia la tendenza generale che interessa 63 suicidi dall’inizio dell’anno per un totale di 178 morti di cui 115 per “altre cause”, di cui almeno una trentina con circostanze e cause che sono vicine al suicidio'. Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale Fsa Cnpp-Spp che aggiunge: 'sono sempre più giovani, con poco tempo di detenzione ed extracomunitari i suicidi nelle carceri italiane. Una situazione che richiede particolari interventi sia di supporto psicologico che di assistenza con mediatori culturali, figure professionali che mancano quasi del tutto. Come sindacato polizia penitenziaria non vogliamo fermarci alla conta delle vittime, per altro controversa nel numero, anche questo a riprova della scarsa attenzione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria. E se non fosse per i continui interventi degli agenti i morti sarebbero ancora di più. Servono azioni concrete ed immediate e non più annunci. Il piano del Ministro Nordio per la prevenzione si è rivelato un flop. È anche questo uno dei problemi prioritari dell’emergenza carcere che la sempre più grottesca “vicenda preservativi” nel carcere di Pavia non può distogliere'.

