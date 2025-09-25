Alle 20 di ieri sera il carcere di Modena è stato teatro della ennesima tragedia. Si è tolto la vita un detenuto marocchino di 25 anni. Si tratta del quinto episodio di suicidio da 31 dicembre scorso a Modena in carcere. L’uomo, imputato, si è impiccato nella sezione di accoglienza. A darne notizia è il Garante regionale dell’Emilia Romagna Roberto Cavalieri.
Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno
Si è tolto la vita un detenuto marocchino di 25 anni, era in attesa di giudizio
