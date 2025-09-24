Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Tredicenne provocato e aggredito all'uscita della scuola

In viale Storchi, il giovane stava tornando a casa in bicicletta quando è stato fermato da tre nordafricani. E' riuscito ad allontanarsi. La denuncia del padre

L'area è sempre quella critica, intorno all'autostazione, tale anche durante le ore del giorno e anche se monitorata soprattutto all'uscita delle scuole dagli agenti del vicino posto integrato di Polizia Locale. A 100 metri dell'autostazione dove un ragazzo di 13 anni, appena uscito da scuola, è salito in sella alla sua bicicletta per il ritorno a casa, è accaduto il fatto raccontato dal padre. Il giovane è stato provocato a parole prima da uno e poi da tre giovani e tra di loro parlavano arabo. Poco più grandi di lui, presumibilmente minori.
Si rivolgono a lui come se fossero stati minacciati a loro volta, ma la reazione del ragazzo è stata ferma prima ha negato ogni forma di provocazione di fronte al suo diniego. La provocazione è aumentata sfociando in aggressione. Due schiaffi sul carpo del ragazzo che sentendosi in pericolo ha avuto come unica reazione quella di iniziare a pedalare forte al punto da riuscire ad allontanarsi e a seminare il gruppetto.
Un episodio che in queste ore dovrebbe essere oggetto di denuncia da parte del padre, da noi contattato.
Una denuncia che, al di là del fatto in sé, rappresenta un segnale importante di attenzione e sensibilizzazione rispetto a fatti che pur senza conseguenze, non possono essere né sottovalutati né derubricati.

