Nella serata di ieri un controllo mirato della Polizia locale di Modena in una strada ad elevata percorrenza a ridosso del centro storico, ha portato all’accertamento di dieci violazioni al Codice della Strada. L’operazione è stata predisposta a seguito delle segnalazioni dei cittadini attraverso il sistema Rilfedeur e ha visto l’impiego della strumentazione elettronica di rilevazione della velocità.
Le sanzioni hanno riguardato non soltanto il superamento dei limiti di velocità, ma anche una serie di ulteriori condotte irregolari e pericolose: dalla guida in stato di ebbrezza alla mancanza di revisione del veicolo, dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza alle irregolarità legate a patente e assicurazione. In un caso è stato inoltre accertato l’uso improprio dei dispositivi di illuminazione, mentre un altro conducente è stato sanzionato per aver violato le regole di prudenza nella conduzione del veicolo. Non è mancata, infine, una contestazione relativa alla circolazione abusiva aggravata dal mancato pagamento delle imposte automobilistiche.
Per la Polizia locale le verifiche mirate hanno da un lato lo scopo di tutelare la sicurezza di tutti e dall’altro dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione con i cittadini. Le segnalazioni raccolte tramite Rilfedeur continuano a rivelarsi uno strumento prezioso per indirizzare i controlli e contrastare comportamenti che mettono a rischio la circolazione.
Modena, controlli della velocità: 10 multe martedì sera
Violazioni che vanno dal mancato rispetto dei limiti alla guida in stato di ebbrezza
