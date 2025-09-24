Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, controlli della velocità: 10 multe martedì sera

Modena, controlli della velocità: 10 multe martedì sera

Violazioni che vanno dal mancato rispetto dei limiti alla guida in stato di ebbrezza

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Nella serata di ieri un controllo mirato della Polizia locale di Modena in una strada ad elevata percorrenza a ridosso del centro storico, ha portato all’accertamento di dieci violazioni al Codice della Strada. L’operazione è stata predisposta a seguito delle segnalazioni dei cittadini attraverso il sistema Rilfedeur e ha visto l’impiego della strumentazione elettronica di rilevazione della velocità.
Le sanzioni hanno riguardato non soltanto il superamento dei limiti di velocità, ma anche una serie di ulteriori condotte irregolari e pericolose: dalla guida in stato di ebbrezza alla mancanza di revisione del veicolo, dal mancato utilizzo delle cinture di sicurezza alle irregolarità legate a patente e assicurazione. In un caso è stato inoltre accertato l’uso improprio dei dispositivi di illuminazione, mentre un altro conducente è stato sanzionato per aver violato le regole di prudenza nella conduzione del veicolo. Non è mancata, infine, una contestazione relativa alla circolazione abusiva aggravata dal mancato pagamento delle imposte automobilistiche.
Per la Polizia locale le verifiche mirate hanno da un lato lo scopo di tutelare la sicurezza di tutti e dall’altro dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione con i cittadini. Le segnalazioni raccolte tramite Rilfedeur continuano a rivelarsi uno strumento prezioso per indirizzare i controlli e contrastare comportamenti che mettono a rischio la circolazione.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

'Ndrangheta, processo Perseverance: Carmine Sarcone condannato in via definitiva

'Ndrangheta, processo Perseverance: Carmine Sarcone condannato in via definitiva

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'

Caso Amo, Menozzi e Lenzini (Pd): 'Inorriditi dallo squadrismo di Fdi'

La maglietta di Bertoldi e i distinguo di Bignardi su Kirk

La maglietta di Bertoldi e i distinguo di Bignardi su Kirk

Ruba all'interno del cantiere della stazione piccola: arrestato

Ruba all'interno del cantiere della stazione piccola: arrestato

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Modena, controlli in zona Tempio: su 1415 persone fermate in sei mesi quasi la metà con precedenti

Modena, controlli in zona Tempio: su 1415 persone fermate in sei mesi quasi la metà con precedenti

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Modena, giovedì circolazione sospesa sul Ponte dell'Uccellino

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

Modena, il sindaco festeggia i cento anni di Rosa

La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica

La dottoressa Micaela Piccoli eletta presidente della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica