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Festival della legalità a Modena, 10mila euro con affidamento diretto per gestire la comunicazione

Festival della legalità a Modena, 10mila euro con affidamento diretto per gestire la comunicazione

Il Festival della Legalità, giunto alla seconda edizione, si svolgerà dal 5 al 9 maggio di quest'anno

1 minuto di lettura

Il Comune di Modena ha affidato i modo diretto i 'servizi di progettazione e gestione della comunicazione, supporto logistico e coordinamento degli eventi' che si terranno nell’ambito del Festival della Legalità. Il servizio, dal costo di 12.200 euro Iva compresa, è stato affidato a Studio Savarin srl di Modena.

Il Responsabile Unico del Progetto è stato lo stesso direttore generale Lorenzo Minganti che ha proceduto dunque all'affidamento senza gara. Ricordiamo che il Festival della Legalità, giunto alla seconda edizione, si svolgerà dal 5 al 9 maggio di quest'anno.

Nella foto l'assessore alla legalità del Comune di Modena, Vittorio Ferraresi

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