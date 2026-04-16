Cinzia Ligabue è la nuova presidente di Modenamoremio

Modenamoremio ha nominato oggi come presidente Cinzia Ligabue al posto di Mario Bugani.

La nomina è avvenuta durante la riunione del Cda su mandato dell’Assemblea dei Soci, riunitasi la scorsa settimana.

Cinzia Ligabue, già vicepresidente di Modenamoremio dal 2021, è titolare dell’esercizio commerciale Martinelli Pelletteria, con sede in Via Emilia Centro a Modena. La sua adesione alla società affonda le radici fin dagli albori della sua costituzione, in virtù della sua consolidata presenza come commerciante nel centro storico da diversi anni.

Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, resteranno Marcello Nicolini e Francesca Bassi. Il direttore di Modenamoremio è Sara Caselli che nei mesi scorsi ha sostituito Angelo Giovannini.