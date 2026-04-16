Modena, un territorio fatto di micro, piccole e medie imprese: in 10 anni numeri stabili

Nel Comune di Modena, al 31 dicembre 2025 si rilevano 17.101 imprese attive, 164 in più rispetto alla fine del 2016, pari ad un incremento del +1%, in controtendenza rispetto al trend provinciale, che vede un calo medio del -4,8% nello stesso periodo.

I dati arrivano da Lapam Modena.

Tra il 2016 e il 2023, ultimo dato disponibile, ci sono 9.701 addetti in più che lavorano nelle unità locali (sedi e filiali d’impresa) del comune di Modena, settore primario escluso. Questo incremento pari al +11,3% risulta in linea con la media provinciale (+12,1%).

Il territorio è caratterizzato da un’alta presenza di micro, piccole e medie imprese (MPMI), che in provincia di Modena rappresentano il 99,9% delle unità locali. Nel comune di Modena le micro, piccole e medie imprese sono 20.785 su 20.824 unità locali attive, agricoltura esclusa, e rappresentano il 99,8% dell’intero tessuto imprenditoriale. Nel dettaglio il 93% delle unità locali sono micro imprese con meno di 10 addetti – titolare, soci e collaboratori inclusi – in linea con il 92,7% medio provinciale, mentre un ulteriore 5,9% è composto da piccole imprese con 10-49 addetti. Insieme le micro e piccole imprese (MPI) rappresentano il 98,9% delle imprese totali. L’elevata diffusione della micro e piccola impresa rappresenta un fattore di coesione economica e sociale. Nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del comune di Modena lavora l’80,3% degli addetti, quota lievemente inferiore all’86,8% medio provinciale. Sebbene la composizione per dimensione aziendale rispecchi la media provinciale, si nota nel comune di Modena una più elevata quota di addetti in grandi imprese (19,7% vs 13,2% provinciale).