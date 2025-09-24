Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

In un evento pubblico organizzato qualche mese fa dal Comune di Carpi alla presenza del sindaco, il direttore generale Aimag Gianluca Valentini aveva esposto le ragioni e i termini dell'accordo di partnership Hera-Aimag per la gestione, in una nuova società, del servizio idrico nei comuni della provincia di Modena.Alla luce dei rilievi della Corte dei Conti che ha messo in discussione i presupposti dell'accordo stesso, riproponiamo l'intervento del Direttore Generale che quei termini li ricordava. 'L'obiettivo dichiarato era, e sarebbe confermato, quello di una partnership, per giungere in maniera strutturato alla gara per l'affidamento del servizio idrico. In un processo in due fasi: in una prima le reti di Hera e di Aimag gestite in modo distinto, con la nuova società che avrebbe continuato a gestire le reti idriche di Hera, con il proprio personale, e Aimag a gestire le proprie. Questo anche per la diversità dei sistemi gestionali. Con la nuova società Hera Acqua Modena a gestire i due terzi della rete e Aimag un terzo. Per arrivare alla gara in cui parteciperà Aimag che in caso di vittoria avrebbe davanti due possibilità: la prima liquidare le reti alla nuova società per un valore stimato intorno ai 300milioni di euro, la seconda acquisire il 55% residuo della nuova società considerando che oggi Aimag già detiene il 45%'.'I soci - aveva ricordato Valentini - hanno deciso di percorrere questa seconda strada: Aimag acquisirà il 55% della nuova società'.Il direttore generale Aimag Valentini era poi entrato nel merito delle future problematiche da affrontare rispetto all'approvvigionamento idrico della nuova società alla luce delle revisioni della Regione Emilia-Romagna secondo la quale, a partire dal 2031, le acque della zona di Cognento non saranno più potabili, rendendo necessario trovare soluzioni alternative. Il video