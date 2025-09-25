'Senzatetto nel parcheggio tra via Rossini e via Puccini: Comune tuteli minori coinvolti'
Parisi: 'Assenza di interventi mirati rischia di produrre degrado, insicurezza e conflittualità sociale e compromettere la tutela dei diritti fondamentali'
Il consigliere chiede anche quali misure concrete l’Amministrazione intenda adottare per conciliare la necessità di garantire la sicurezza urbana e il decoro dell’area con il rispetto dei diritti fondamentali delle persone in condizione di marginalità e se sia prevista un’azione coordinata tra Polizia Locale, Servizi Sociali, Ufficio Anagrafe e AUSL, finalizzata a monitorare e gestire in modo strutturato il fenomeno.
'Numerose segnalazioni da parte di residenti e cittadini riportano la presenza ricorrente di persone senza fissa dimora nell’area del parcheggio situato tra via Rossini e via Puccini a Modena. Tra queste persone sono stati notati anche diversi bambini che si aggirano nel parcheggio, con conseguenti rischi legati alla loro sicurezza, all’igiene e alla vivibilità della zona - afferma Parisi -.
