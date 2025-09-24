'Dopo il no della Corte dei Conti come si può lasciare a Ruggiero e Valentini il futuro di Aimag?'
Comitato Aimag per il Territorio sul pronunciamento della Corte dei Conti: 'Ora la mano che ogni consigliere alza è la propria'
'Nello stesso tempo siamo anche concentrati sul destino di Aimag: sapranno questi sindaci trovare la giusta via per il futuro di Aimag? Sapranno far tesoro degli errori commessi che li hanno portati a imboccare una via senza uscita? Sapranno evitare le inutili frasi “la materia è complessa”, “la colpa è di chi c’era prima”, “le difficoltà economiche”, “l’unica via possibile”... Se sapranno far tesoro, la gente scuserà la loro inesperienza e tutto quello che c’è da scusare. Se invece sentiremo le ripetute frasi stracotte vorrà dire che hanno perso un anno per niente, oltre ai soldi dei contribuenti spesi per i consulenti. Paola Ruggiero e Gianluca Valentini) ci chiediamo: chi sta governando adesso Aimag? La proprietà pubblica, cioè i sindaci eletti, o il Direttore e i Consigli di Amministrazione di Hera e di Aimag? Costoro hanno concepito un piano che il parere della Corte dei Conti definisce impraticabile perché in contrasto con le leggi che regolano i Servizi Pubblici. Le motivazioni del rigetto non sono cavilli giuridici, ma pietre miliari sulla gestione della cosa pubblica; le contestazioni riguardano inadempimenti vari, mancanza di soluzioni alternative, piano di rafforzamento industriale connesso a circostanze aleatorie, assenza di gara adoppio oggetto, impiego di risorse pubbliche della collettività per favorire il fine di lucro del Socio privato.
