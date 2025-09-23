Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Schiaffo della Corte dei Conti su Aimag, Valentini e Ruggiero non mollano: 'Il piano industriale non cambia'

Per il direttore è necessario seguire un altro percorso per raggiungere gli stessi obiettivi e il piano industriale non cambia di un millimetro

2 minuti di lettura
Ha ammesso che il tema del controllo pubblico era un po' tirato e si aspettava una reprimenda su questo tema, ma non una bocciatura così netta. Ha anche detto di avere parlato coi sindaci del comitato ristretto e di aver sentito telefonicamente tutti i sindaci di Comuni soci ritenendo che non ci siano vincitori nella vicenda Aimag e che chi oggi esulta, non ha capito la posta in palio. Poi ha aggiunto che verrà rimesso in piedi un tavolo tecnico insieme ai segretari comunali per rilanciare il percorso e per cercare di continuare sull'obiettivo fissato cercando di accogliere i rilievi della Corte. Infine ha sperato che la delibera della Corte dei conti non mini la serenità dei lavoratori affinchè qualcuno non decida di cambiare azienda. Inoltre ha sottolineato la necessità di incontrare gli istituti bancari per, ha detto, rasserenare gli animi.
Così il presidente Aimag Paola Ruggiero all'incontro di poco fa nella sala conferenza di via Maestri del lavoro con i sindacati di categoria, riunione convocata di emergenza dopo la delibera della Corte dei Conti che ha bocciato in toto (qui il documento integrale) il piano che avrebbe portato il controllo esclusivo di Aimag nelle mani di Hera.
Nessun accenno dunque a possibili dimissioni dopo lo smacco subito.
Alle parole della Ruggiero sono seguite quelle di Gianluca Valentini, direttore generale Aimag. Valentini ha richiamato il piano industriale e la preparazione alle prossime gare. Secondo il direttore il percorso individuato faceva sintesi tra le varie componenti dei soci e ha aggiunto come il parere della Corte dei Conti non solo non sia vincolante, ma sia anche difforme rispetto a Corte dei Conti di altre Regioni e ha rivendicato il fatto di non condividerlo.
Per Valentini, alla luce dei nuovi elementi messi sul tavolo dalla Corte di Conti, sarà necessario seguire un altro percorso per raggiungere gli stessi obiettivi e il piano industriale approvato lo scorso anno non si modifica di un millimetro, in pratica - a suo avviso - coi Soci si troverà il modo di andare avanti.
Alla fine dell'incontro è stata anche citata, da parte del presidente Ruggiero, l'anticipazione di poco fa de La Pressa, rimproverando i presenti per aver dato notizia in anteprima dell'incontro di oggi.
Nella foto Paola Ruggiero canta Bella Ciao alla festa Pd con accanto il segretario Dem di Carpi
Giuseppe Leonelli
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

