Aimag-Hera, salta tutto: riunione di emergenza oggi con Valentini e Ruggiero

La delibera della Corte dei Conti che ha bocciato il Piano di cessione del controllo di Aimag a Hera ha mandato in fibrillazione i vertici della multiutility e del Pd locale che con Stefano Vaccari ha spinto sull’operazione. Il presidente Ruggiero e il direttore Valentini hanno convocato poco fa una riunione di emergenza con le rappresentanze sindacali nella sala conferenze di via Maestri del lavoro per le 13.45. La Pressa darà conto degli sviluppi del vertice: a quanto pare in campo vi sono due linee, una che vorrebbe procedere nonostante tutto (capitanata da Vaccari stesso) e una che, prendendo atto della realtà, punta a far saltare il progetto per il quale i sindaci della Bassa e di Carpi tanto si sono spesi.

