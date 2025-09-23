Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag-Hera, salta tutto: riunione di emergenza oggi con Valentini e Ruggiero

In campo due linee di pensiero: una che vorrebbe procedere nonostante tutto e una decisa a prendere atto della nuova realtà

La delibera della Corte dei Conti che ha bocciato il Piano di cessione del controllo di Aimag a Hera ha mandato in fibrillazione i vertici della multiutility e del Pd locale che con Stefano Vaccari ha spinto sull’operazione. Il presidente Ruggiero e il direttore Valentini hanno convocato poco fa una riunione di emergenza con le rappresentanze sindacali nella sala conferenze di via Maestri del lavoro per le 13.45. La Pressa darà conto degli sviluppi del vertice: a quanto pare in campo vi sono due linee, una che vorrebbe procedere nonostante tutto (capitanata da Vaccari stesso) e una che, prendendo atto della realtà, punta a far saltare il progetto per il quale i sindaci della Bassa e di Carpi tanto si sono spesi.

'Aimag nelle mani di Hera, bocciati Righi e Budri: avevamo ragione noi'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Il caso Hera insegna, anche Seta va verso l'addio al controllo pubblico: Righi regista

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Comune Modena, ecco i nuovi dirigenti: promossi Buja, Colombini e Bertugli

'Palestina libera': a Modena piazza Grande gremita per Gaza

Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena