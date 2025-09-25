'Aimag-Hera: errare è umano, perseverare è diabolico'
Giorgio Siena: 'La nota dei sindaci sostenitori del patto industriale è una replica umorale e priva di senno e di umiltà di fronte al valore in gioco'
'Quale è la credibilità dell’attuale CdA nel momento in cui sono evidenti le responsabilità nel percorso adottato? Si rimanda invece, come minaccia, agli 11 milioni che mancherebbero ai comuni come “premio” per l’accordo e frutto della svendita di Aimag e della consegna delle chiavi dell’azienda nelle mani di Hera, ignorando peraltro che quel finanziamento straordinario proviene dal fondo di riserva di Aimag. Indebolire l’azienda per ragioni di bilancio dei comuni, anziché salvaguardane la solidità, è comunque una scelta irresponsabile.
