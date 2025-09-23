Aimag–Hera, Corte dei Conti stronca. Comuni soci: 'Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità all'azienda'

I nomi

'Prendiamo atto del parere emanato dalla Corte dei Conti, che avevamo richiesto come passaggio necessario per la definitiva approvazione dell’accordo, in un contesto normativo complesso e caratterizzato da pareri e sentenze con orientamenti diversi e talvolta contrastanti'.Così i sindaci dei Comuni soci che avevano approvato la proposta di accordo, che spiegano: 'Stiamo approfondendo le indicazioni della Corte per tornare al tavolo con le società e valutare insieme gli scenari che consentano di affrontare le criticità finanziarie e la prossima scadenza delle concessioni del servizio idrico e dei rifiuti, e di garantire un futuro solido all’azienda, salvaguardando pienamente l’interesse collettivo. La prospettiva di perdere la gestione del servizio idrico – vero asset strategico – è concreta, così come lo sono le difficoltà di sostenere autonomamente gli ingenti investimenti richiesti da un mercato sempre più competitivo e regolamentato. Inoltre, la mancata chiusura dell’accordo impedisce il riversamento di 11 milioni di euro di dividendi straordinari alle comunità locali solo per quest'anno'.'Tutto ciò – proseguono i sindaci – rende ancora più urgente e responsabile il proseguimento di un percorso condiviso per giungere a una soluzione definitiva. È bene sottolineare – evidenziano ancora i sindaci – che la Corte non ha contestato la congruità economica dell’operazione, ma si è concentrata sugli aspetti procedurali e di governance.Questo elemento non è secondario perché non mette in discussione la validità industriale dell’accordo, confermandone la sostenibilità economica e strategica. Questi dodici mesi di lavoro non sono stati vani: hanno permesso innanzitutto di superare la fase di maggiore criticità, garantendo continuità gestionale, rafforzando la posizione finanziaria del gruppo – grazie anche alle risorse messe in campo da Hera – e avviando le prime sinergie industriali tra le due società, già con importanti risultati. Elementi che hanno consentito ad Aimag di affrontare un passaggio delicato con maggiore stabilità, mettendo in sicurezza servizi essenziali e prospettive di investimento. Oggi, alla luce di questi risultati e in attesa anche della pronuncia della sezione Lombardia - concludono - il nostro impegno è ripartire immediatamente dal confronto tra soci e con le società, per garantire che Aimag continui a crescere come patrimonio industriale e pubblico, a servizio delle comunità locali'.Francesca Silvestri, sindaca di BastigliaTania Meschiari, sindacadi BomportoViviana Bertazzoni, sindaca di Borgo CarbonaraAlberto Borsari, sindaco di Borgo MantovanoDaniela Tebasti, sindaca di CampogallianoMonja Zaniboni, sindaca di CamposantoRiccardo Righi, sindaco di Carpi,Marika Menozzi, sindaca di Concordia S/SAlberto Calciolari, sindaco di MedollaLetizia Budri, sindaca di MirandolaClaudio Bavutti, sindaco di MogliaEnrico Diacci, sindaco di Novi di ModenaFabio Zacchi, sindaco di PoggioruscoGloriana Dall’Oglio, sindaca di QuistelloMichele Goldoni, sindaco di San Felice sul PanaroAuro Codifava, sindaco di S. Giacomo delle SegnateAngela Zibordi, sindaca di S. Giovanni del DossoVeronica Morselli, sindaca di San PossidonioCaterina Bagni, sindaca di Soliera