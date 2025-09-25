Carpi, patrocinio festa birra: Marco Di Nardo si è dimesso da consigliere di maggioranza

Marco Di Nardo, in arte Nonno Pep, si è dimesso da consigliere comunale, lo ha comunicato poco fa in Capigruppo il sindaco Righi e lo ha confermato in consiglio il Presidente Artioli. Di Nardo era capogruppo della lista Modena a Colori che ha sostenuto il sindaco Riccardo Righi in campagna elettorale. Titolare di una nota birreria carpigiana, era finito nel mirino delle critiche dopo un intervento di ieri di Michele De Rosa
di Forza Italia che aveva chiesto chiarimenti sul patrocinio del Comune al festival della birra artigianale che ha tra i promotori proprio Di Nardo. Le dimissioni, si commenta negli ambienti del Consiglio comunale, siano legate a motivi personali, ma la coincidenza con la polemica sul patrocinio al ‘suo’ festival non può essere sorvolata.
‘Ho letto da qualche parte, che qualcuno ha criticato Rhythm & Brews il festival della birra artigianale, il primo a Carpi. Criticato perché si promuove l'alcol, senza ombra di dubbio la birra e’ alcolica anche se il suo contenuto alcolico è inferiore a quasi tutte le bevande alcoliche. Ma cosa cerca di essere Rhythm & Brews? - scriveva stamattina Di Nardo su Facebook -.
Un festival che promuove realtà brassicole artigianali ed in molti casi anche agricole, cioè realtà che si producono tutto dall'orzo al luppolo, Rhythm & Brews porterà a Carpi birre prodotte da oltre 20 birrifici artigianali Italiani e qualche chicca Europea, porterà a Carpi 2 mastri birrai provenienti dal Lazio, avremo con noi il Birrificio Bandiga di Campogalliano. Insomma credo che anche il bere come il mangiare se fatto in modo consapevole se fatto di qualità e storia sia cultura. Il nostro motto resta: bevi per ricordare’.
Il commento
‘Comunichiamo con vivo rammarico le dimissioni da Consigliere del capogruppo di Carpi a Colori Marco Di Nardo’ - questa la comunicazione del presidente della lista civica Sergio Vascotto.
‘Purtroppo oltre al carico professionale, una difficile situazione familiare per motivi di salute gli ha reso impossibile proseguire nel suo ruolo amministrativo con l’assiduità necessaria. A Marco il nostro affetto e un vivo ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi di attività consiliare’.