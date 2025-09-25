Ancora un rinvio, sulle scelte aziendali, alla Goldoni Keestrack di Carpi. Nell’incontro di ieri mattina con i sindacati, l’azienda avrebbe infatti dovuto formalizzare il nuovo partner aziendale di cui è alla ricerca da mesi.
E invece ha rinviato all’inizio della prossima settimana la formalizzazione della notizia. “Il clima che si respira in azienda non è dei migliori – affermano Leopoldo Puca e Manuele Pelatti della Fiom Cgil di Carpi – poiché i lavoratori sono da parecchi mesi in Cigo (cassa integrazione guadagni ordinaria) per contrazione di ordini e sono esasperati dal protrarsi di una situazione di incertezza. Speravano di poter avere finalmente notizie certe sul subentro del nuovo partner per il rilancio del brand Goldoni”.
Invece i lavoratori dovranno ancora pazientare sino a lunedì prossimo, quando ci sarà la firma per l’acquisizione di quote aziendali da parte di un nuovo soggetto.
Fiom Cgil e lavoratori si aspettano da questo cambio societario di capire quale sarà il nuovo piano industriale e quali saranno i nuovi investimenti all’altezza del brand Goldoni che il prossimo anno compie 100 anni, e all’insegna della tenuta e salvaguardia occupazionale.
“Dall’azienda ci aspettiamo risposte positive senza più alcun rinvio della trattativa” concludono i sindacalisti Fiom Cgil.
Goldoni Carpi: ancora un rinvio nella comunicazione del nuovo partner industriale
I delegati Cgil dopo la fumata nera nell'incontro con i sindacati che doveva formalizzare il nuovo nome. Tutto rinviato a lunedì prossimo
