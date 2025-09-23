Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

Carpi sconfitto in casa 2-1. Decisivo un rigore nei minuti finali della gara

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

l rigore del 2-1 realizzato da Luciani nel finale regala il quarto successo consecutivo al Ravenna in trionfo anche nella difficile trasferta allo stadio Cabassi di Carpi.
Ravenna che conduce per gran parte della gara, anche con una formazione parzialmente rimaneggiata in avvio. In pareggio fino a pochi minuti dal fischio finale dopo il vantaggio del Ravenna con Spini, nel rimo teoe il pareggio di Casarini, il rigore trasformato da Luciani, al debutto stagionale, entrato solo poco prima.


Il tabellino

AC Carpi vs Ravenna 1-2 (0-1)
Reti: 15′ Spini (R), 73′ Casarini (C), 87′ Luciani rig. (R)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (dal 61′ Casarini), Rosetti (dal 90′ Pietra), Rigo (dal 72′ Stanzani); Cortesi, Amayah (dal 90′ Sall); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Toure, Arcopinto, Forte, Sall. All. Cassani
Ravenna (5-3-2): Anacoura; Donati, Scaringi (dal 79′ Da Pozzo), Bianconi (dall’88’ Esposito), Solini, Falbo; Tenkorang, Lonardi (dal 79′ Rrapaj), Rossetti; Spini (dal 68′ Luciani), Zagre (dal 68′ Motti).
A disposizione: Stagni, Borra, Zakaria, Sermenghi, Menegazzo, Ilari, Calandrini, Okaka. All. Marchionni
Arbitro: Sig. Manedo Mazzoni sez. Prato / Assistenti: Brunozzi – Iuliano / 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)/ Operatore FVS Sig. Veli (Pisa)
Ammoniti: Rossini (C), Bianconi (R), Anacoura (R)
Espulsi: Cassani (All. C)
Recupero: 1’ p.t.; 6’ s.t.
Foto: Ac Carpi - Daniela Lugli

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Super Modena a Genova: 2-0 alla Samp

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria

Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria

Eccellenza, la Cdr Mutina si sbarazza della Bobbiese

Eccellenza, la Cdr Mutina si sbarazza della Bobbiese

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola