Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

l rigore del 2-1 realizzato da Luciani nel finale regala il quarto successo consecutivo al Ravenna in trionfo anche nella difficile trasferta allo stadio Cabassi di Carpi.
Ravenna che conduce per gran parte della gara, anche con una formazione parzialmente rimaneggiata in avvio. In pareggio fino a pochi minuti dal fischio finale dopo il vantaggio del Ravenna con Spini, nel rimo teoe il pareggio di Casarini, il rigore trasformato da Luciani, al debutto stagionale, entrato solo poco prima.
Il tabellinoAC Carpi vs Ravenna 1-2 (0-1)
Reti: 15′ Spini (R), 73′ Casarini (C), 87′ Luciani rig. (R)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Cecotti, Figoli (dal 61′ Casarini), Rosetti (dal 90′ Pietra), Rigo (dal 72′ Stanzani); Cortesi, Amayah (dal 90′ Sall); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Visani, Toure, Arcopinto, Forte, Sall. All. Cassani
Ravenna (5-3-2): Anacoura; Donati, Scaringi (dal 79′ Da Pozzo), Bianconi (dall’88’ Esposito), Solini, Falbo; Tenkorang, Lonardi (dal 79′ Rrapaj), Rossetti; Spini (dal 68′ Luciani), Zagre (dal 68′ Motti).
A disposizione: Stagni, Borra, Zakaria, Sermenghi, Menegazzo, Ilari, Calandrini, Okaka. All. Marchionni
Arbitro: Sig. Manedo Mazzoni sez. Prato / Assistenti: Brunozzi – Iuliano / 4° Ufficiale Sig. D’Eusanio (Faenza)/ Operatore FVS Sig. Veli (Pisa)
Ammoniti: Rossini (C), Bianconi (R), Anacoura (R)
Espulsi: Cassani (All. C)
Recupero: 1’ p.t.; 6’ s.t.
Foto: Ac Carpi - Daniela Lugli