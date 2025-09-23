Cresce l’attesa per la sfida tra Modena e Pescara, in programma allo stadio Braglia. A testimoniarlo è l’ottimo avvio della prevendita: in poco più di 24 ore sono già stati venduti 1.200 biglietti, di cui 360 nel settore ospiti. Dopo il divieto di trasferta imposto per la gara di Mantova, i tifosi gialloblù non hanno perso tempo e si preparano a colorare nuovamente le tribune del Braglia, com’è già avvenuto in occasione delle partite con Avellino e Bari.
Nel frattempo, il Modena prosegue la preparazione in vista del match con il Pescara. La seduta di allenamento di domani, mercoledì 24 settembre, si terrà a porte aperte al campo Zelocchi: tifosi e giornalisti potranno accedere dall’ingresso di viale Monte Kosica a partire dalle ore 15:20. Un’occasione utile per seguire da vicino i lavori della squadra.
Prosegue inoltre la promozione che prevede uno sconto del 50% sul biglietto per la gara con la Virtus Entella del 5 ottobre per chi acquisterà un tagliando per Modena-Pescara. A ciò si aggiunge un’iniziativa rivolta alle società sportive dell’Appennino Modenese affiliate al Modena FC, all’interno del progetto 'Montagna Gialloblù', volto a rafforzare il legame con il territorio.
Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto
Mercoledì pomeriggio dalle 15:30 accesso libero al campo Zelocchi. Per l'incontro più di mille biglietti venduti nel primo giorno di prevendita
