Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria

Successo del Camposanto, Montombraro e Sanmichelese su Casalgrande, Maranello e Solierese

Sotto un caldo torrido la squadra di casa parte bene e con intensità prendendo il controllo del gioco: già al 12' Carbone impensierisce la difesa avversaria, mentre al 21' Ienna fugge al suo controllore e va a terra in area ma il direttore di gara lascia correre. Al 31' si vede la Riese con un tiro di Prandi abbondantemente a lato, mentre al 34' ancora gli ospiti si rendono pericolosi con un lungo lancio per Fontanesi che scatta in profondità ma a tu per tu con Ripesi calcia sopra la traversa. Il Castelnuovo reagisce con il suo Fontanesi che un minuto dopo supera con un sombrero il suo difensore, calcia a botta sicura ma Codeluppi respinge, sulla ribattuta arriva Bellei Ponzi ma la sua conclusione è deviata da un difensore sulla riga di porta. E' il 36' quando sul calcio d'angolo che ne consegue Bellentani serve Baroni a centro area e la sua incornata si infila dove il portiere ospite non può nulla per l'1-0 meritato.Il Castelnuovo parte forte anche ad inizio ripresa: al primo minuto Ienna gestisce un buon pallone e pesca tutto solo Paltrinieri che però conclude frettolosamente alto.
Al 53' il raddoppio con una punizione dalla trequarti di Bellentani che scodella in mezzo, Carbone e Marastoni si contendono la sfera che arriva a Ienna che fulmina Codeluppi e fa 2 a zero. Al 32' Mazzoli su punizione impegna severamente Ripesi che risponde presente. Al 38' gli ospiti hanno una ghiotta occasione con il neo-entrato Fall che però mette alto; lo stesso Fall non sbaglia qualche minuto più tardi, quando all'87' infila Ripesi e accorcia le distanze per il 2-1. Gli ultimi minuti scorrono senza sussulti per il Castelnuovo che anzi recrimina un altro penalty per un atterramento dubbio di Baffo in contropiede

PROMOZIONE B

Castelnuovo-Riese 2-1
Reti: 36' Baroni (C), 53' Ienna (C), 87' Fall (R)
CASTELNUOVO: Ripesi, Coviello (17' st Gilioli), Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani (33' st Manini), Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone (29' st Fugallo, 38' st Baffo), Bellentani (17' st Veneri), Ienna. A disp.: Shehi, Cavani, Copertino, Mazzoli. All.: Casagrandi.
RIESE: Codeluppi, Pirondi (28' st Fall), Cuoghi, Teocoli, Bonora, Marastoni, Canalini (12' st Valenti), Incerti, Fontanesi, Mazzoli, Prandi. A disp.: Benati, Carra, Barbieri, Mussini, Di Stasio, Iemmi, Leonardi. All.: Pavesi.
Arbitro: De Luca di Piacenza
Note: ammoniti Reggiani, Incerti, FallCasalgrande-Virtus Camposanto 1-2 giocata il 20/09
Reti: 11' pt Malavasi A. (C), 44' pt su rig.
Tammaro (V), 5' st Acanfora (V)
CASALGRANDE: Marcantonio, Pezzi, Palladini (1' st Giordano), Pacella, Sabbadin, Fornari (38' st Strozzi), Mediani, Runaj (17' st Di Costanzo), Lecce, Malavasi A. (33' st Borrelli), Hoxha (1' st De Carluccio). A disp.: Ancone, Cannas, Pigon, Zanti. All.: Dalia
VIRTUS CAMPOSANTO: Chiossi, Azindow, Boschetto, Grazia A. (19' st Mogavero), Pjolla, Vitiello (3' st Malavasi N.), Denteh (41' st Casari), Bortolazzi, Ndrejaj (1' st Grygiel), Acanfora, Tammaro (28' st Diegoli). A disp.: Grazia G., Guandalini, Ofosu, Natali. All.: Luppi
Arbitro: Saragoni di Bologna
Note: ammoniti Giordano, Denteh, Bortolazzi, Acanfora, TammaroLa Pieve Nonantola-Sammartinese 0-0
LA PIEVE NONANTOLA: Borghi, Tudini Bellei, Monari, Cantarello, Sghedoni, Casarano, Timperio (41' st Iazzetta), Boriani (28' st Montorsi), Cheli, Cataldo, Davitti. A disp.: Ortensi, Shanableh, Pepe, Belfakir, Migliaccio, Gilli, Libertino. All.: Barbi
SAMMARTINESE: Falavigna, Carnevali (36' st Berselli), Montipo, Malaguti (14' st Salsi), Re, Bega, Acanfora (41' st Toscano), Barbieri (9' st Turri), Vitiello (18' st Perini), Bianchini, Valentini. A disp.: Mantovan, Corradini, Singh, Gigante. All.: Salsi
Arbitro: Pieri di Cesena
Note: ammoniti Barbieri, Sghedoni, Carnevali, Cantarello, Salsi, Perini, BorghiMaranello-Monteombraro 0-2
Reti: 31' pt su rig. Sighinolfi A., 35' st Pappalardo
MARANELLO: Khalfaoui, Annovi (30' st Anang), Dello Preite (20' st Trotta), Orlandi, Tognin, Evangelisti, Barani (40' st Saccani), Restilli, Schiavone, Totaro (35' st Rockson), Baafi. A disp.: Mawuli, Guidetti, Galli, Seghizzi, Zagari.
All.: Tosi
MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi G., Hinek R., Corroppoli, Bigi, Allegra, Sighinolfi A. (30' st Pappalardo), Momodu (38' st Marra), Naini, Zattini. A disp.; Guerrieri, Gibertoni, Borri, Magli, Florini, Nardi. All.: Antonelli
Arbitro: Ravaglia di Bologna
Note: ammoniti Allegra, Hinek G., Corroppoli, Mamadou, Dello Preite, Annovi, Totaro, Anang, OrlandiMedolla San Felice-Baiso Secchia 4-1
Reti: 36' pt, 48' pt, 32' st, 39' st Djwomo (M), 26' st Barozzi (B)
MEDOLLA SAN FELICE: Neri, Malavasi (1' st Bagni), Saracino, Hoxha, Sentieri, Vanga, Pastorelli, Abusoglu (40' st Stabellini), Tecku (29' st Bugneac), Franco (29' st Zanoli), Djwomo (40' st Camara). A disp.: Maccarinelli, Benassi, Marconi, Bernabiti. All.: Semeraro.
BAISO SECCHIA: Bacciocchi, Bonini, Pavarini (44' st Silvestri), Viviroli, Ruopolo (1' st Morselli), Paglia, Ghirelli (33' st Briselli), Bertolani (20' st Pederzini), Benassi (18' st Charaa), Caputo, Barozzi. A disp.: Brevini, Casini, Zanetti, Caselli. All.: Baroni.
Arbitro: Raule di Bologna
Note: ammoniti Malavasi, BenassiSolierese-Sanmichelese 0-1
Rete: 55' aut. Mecorrapaj
SOLIERESE: Tosi, Mecorrapaj, Ligabue (40' st Bartolomeo) Marani (44' st Berni), Boschetti, Mandreoli, Pagano (8' st Gianelli), Vaccari (30' st Bozzani), Caselli (15' pt D'Ambrosio), Feninno, Dapoto. A disp.: Prejmerean, Baroni, Tagliavini. All.: Greco
SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (32' pt Casta), Alicchi, Vernia (39' st Spezzani), Notari (24' st Peddis), Manzini (44' st Tardini), Fontanini (39' st Teneggi). A disp.: Paganelli, Doku, Rafrafi, Gorzanelli. All.: Azzurro
Arbitro: Trevisani di Ferrara
Note: ammoniti Ashong, Boschetti, Manzini, Alicchi, Mecorrapaj, Costa, Ligabue, D'Ambrosio, SpezzaniSporting Scandiano-Castellarano 0-0
SPORTING SCANDIANO: Taglini, Romani, Muratori, Ferrari R., Valestri, Saetti Baraldi, Bottazzi, Ferrari M. (24' st Leoncelli), Corbelli, Barbieri (37' st Giorgi D.), Mohamed. A disp.: Tarabelloni, Lasagni, Vitrani, Maarouf, Saetti, Quartieri, Rinaldini. All.: Giardina.
CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Zinani, Saccani, Travagliati, Turci (42' st Baldelli), Rizzuto. A disp.: Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Pittalis, Tincani, Grignani, Boccedi. All.: Lodi Rizzini.
Arbitro: Reggiani di Finale Emilia.
Note: ammoniti Barbieri, Mohamed, Belfasti, Cavazzoli, Cani, Borghi, Longu; espulso Cani (C) all'8' st per doppia ammonizione.United Carpi-Masone 1-0
Rete: 33' pt Kolaveri
UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (18' st Ficarelli), Vezzani, Gazzini, Garlappi (5' st Paramatti), Hardy, Giovannini (28' st Pellacani), Amura, Kolaveri (35' st Baraldi), Nadiri, Crispino. A disp.: Bordini, Mebelli, Nappa, De Marino, Malvezzi. All.: Gilioli
MASONE: Giaroli, Acquah, Valmori, Bonacini, Burani, Zagnoli, Paoli (25' st Gvianidze), Tascedda (29' pt Crotti), Jocic, Mohmoh, Campaniello (25' st Ventura). A disp.: Catellani, Pozzi, Bonacini, Battigello, Melioli, Uhunamure. All.: Marchesini
Arbitro: Corneti di Bologna
Note: ammoniti Kolaveri, Bonacini
Matteo Pierotti
Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

