Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Prima vittoria in campionato per il Terre di Castelli che sbanca Zola con merito. La partenza degli oronero, con Karapici, Mata ed Esposito davanti e Guidone inizialmente in panchina, è ottima. Al 13’ la punizione di Mata finisce sull’esterno della rete. Un minuto dopo Giordano da buona posizione tira fuori. Al 15’ il tiro a giro di Mata sfiora l’incrocio dei pali. Al 26’ si vede anche lo Zola, con l’incursione dalla destra di Boateng ma il suo rasoterra verso la porta di Gibertini non viene raccolto. Al 38’ il Terre passa meritatamente in vantaggio: Gigli verticalizza per Karapici, il suo tiro viene respinto dal portiere, la palla arriva ad Esposito che non perdona. Al 42’ il raddoppio di Mata che centralmente entra in area e con un preciso rasoterra infila il portiere. Nel secondo tempo, lo Zola alza il baricentro senza però creare problemi a Gibertini che non deve compiere delle vere parate, mentre il Terre amministra il vantaggio e festeggia il primo successo in campionato di questo tormentato avvio di stagione.



IL TABELLINO

ZOLA 0TERRE DI CASTELLI 2ZOLA: Farnè, Cocchi (81’ Bonini), Juan (88’ Ismaili), Suliani, Fiore, Farini, Lo Giudice, Mazoudi (46’ Medi), Scarpato (58’ Oulai), Negri, Boateng. A disp. Bertocchi, Mantovani, El Alami, Uccelli, Costantino. All. PerinelliTERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Barbetta), Palmiero, Ceccarelli (64’ Vezzani), Gigli, Dembacaj, Nait, Giordano (56’ Bruno), Karapici (64’ Guidone), Mata, Esposito. A disp. Venturelli, Masoch, Caniparoli, Mondaini, Zironi. All. CattaniArbitro: Giorgini di CesenaReti: 38’ Esposito, 42’ MataNote: ammoniti Giordano, Gibertini, Boateng, Vezzani, Fiore