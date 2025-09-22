Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Eccellenza, il Terre di Castelli si sblocca a Zola

Decidono i gol nel primo tempo di Esposito e Mata

Prima vittoria in campionato per il Terre di Castelli che sbanca Zola con merito. La partenza degli oronero, con Karapici, Mata ed Esposito davanti e Guidone inizialmente in panchina, è ottima. Al 13’ la punizione di Mata finisce sull’esterno della rete. Un minuto dopo Giordano da buona posizione tira fuori. Al 15’ il tiro a giro di Mata sfiora l’incrocio dei pali. Al 26’ si vede anche lo Zola, con l’incursione dalla destra di Boateng ma il suo rasoterra verso la porta di Gibertini non viene raccolto. Al 38’ il Terre passa meritatamente in vantaggio: Gigli verticalizza per Karapici, il suo tiro viene respinto dal portiere, la palla arriva ad Esposito che non perdona. Al 42’ il raddoppio di Mata che centralmente entra in area e con un preciso rasoterra infila il portiere. Nel secondo tempo, lo Zola alza il baricentro senza però creare problemi a Gibertini che non deve compiere delle vere parate, mentre il Terre amministra il vantaggio e festeggia il primo successo in campionato di questo tormentato avvio di stagione.

IL TABELLINO

ZOLA 0
TERRE DI CASTELLI 2
ZOLA: Farnè, Cocchi (81’ Bonini), Juan (88’ Ismaili), Suliani, Fiore, Farini, Lo Giudice, Mazoudi (46’ Medi), Scarpato (58’ Oulai), Negri, Boateng. A disp. Bertocchi, Mantovani, El Alami, Uccelli, Costantino. All. Perinelli
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (66’ Barbetta), Palmiero, Ceccarelli (64’ Vezzani), Gigli, Dembacaj, Nait, Giordano (56’ Bruno), Karapici (64’ Guidone), Mata, Esposito. A disp. Venturelli, Masoch, Caniparoli, Mondaini, Zironi. All. Cattani
Arbitro: Giorgini di Cesena
Reti: 38’ Esposito, 42’ Mata
Note: ammoniti Giordano, Gibertini, Boateng, Vezzani, Fiore
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Eccellenza, il Terre di Castelli non va: al Venturelli passa anche la Pontenurese

Coppa Eccellenza, il Terre di Castelli esulta al 95' con Bruno: Arcetana ko

Eccellenza, è ufficiale: Cattani è il nuovo allenatore del Terre

Eccellenza, al Terre di Castelli torna mister Cattani?

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Eccellenza, Terre di Castelli e Cdr Mutina si annullano

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Serie D, amichevole: clamorosa vittoria per 6-1 del Cittadella a Siena

Il Modena liquida il Bari 3-0 e respira l'aria della capolista

Verstappen vince il Gp di Azerbaijan, Russell e Sainz sul podio. Ferrari senza voto

Eccellenza, il Formigine non va: ko anche a Pontenure

Modena dilaga anche a Mantova e raggiunge la vetta della classifica

