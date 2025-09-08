Eccellenza, al Terre di Castelli torna mister Cattani?

Dopo appena due giornate cambia già una panchina in Eccellenza. E' quella del Terre di Castelli che oggi ha esonerato Mirco Fontana. Fatale la sconfitta di ieri a Castelnovo Sotto contro il Brescello. Al suo posto arriverà (anzi, tornerà) Francesco Cattani, lo scorso anno al Formigine col ds del Terre Alessandro Ghidini (ma entrambi erano anche l'anno prima al Castelfranco), più defilati Francesco Salmi e Gigi Apolloni, entrambi “pallini” del presidente Alì Aden.
'Sono molto amareggiato e deluso – ci ha detto Fontana –, del resto mi sentivo già a rischio già prima della gara di coppa. Poi queste due partite contro Cdr Mutina e Brescello nelle quali avremmo meritato di più del punto conquistato, hanno peggiorato la mia posizione, già in bilico quando sono arrivati Ghidini e Pepe coi quali non avevo un gran feelling già ai tempi del Castelfranco. Peccato perché non mi hanno dato la possibilità di lavorare'.
Matteo Pierotti
