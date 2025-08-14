Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Ecco la formazione del presidente Roberto Clò

Torna il calcio a Vignola con la gloriosa Vignolese 1907 che ripartirà dalla Terza.

Lo staff

Presidente Roberto Clò, vicepresidente Marino Gorzanelli, team manager Luca Giacomozzi; allenatore Gorzanelli Marino; collaboratori Aldo Caushaj Gianluca Napolitano.

La squadra

Portieri: Mazzetti Tommaso ('87, Ponte Ronca), Pederzini Andrea ('03, S.Vito).
Difensori: Yuan Gan Filippo ('06, Maranese), Mangano Alessio ('06, Maranese), Owusu Edwin ('05, Terre di Castelli), Stanco Simone ('06, Monari Nasi), Fantuzzi Andrea ('03, Maranese), Cricelli Andrea (inattivo ), Vaiasinni Alex ('98, Levizzano), Di Pippo Francesco ('03, amatori).
Centrocampisti: Malagoli Massimiliano ('02, inattivo )Belmonte Michele ('03, inattivo), Saglietti Edoardo ('01, S.Vito), Allushaj Daniel ('04, inattivo), Megna Vincenzo ('03, inattivo), Ferrari Nicolò ('02, inattivo), Taoufik Ait Ali ('01, Fossolo).
Attaccanti: Galli Gabriele ('03, inattivo), Bononcini Matteo ('04, Bazzanese), Novembre Gaetano ('00, inattivo), Frimpong Gyamfi ('02, Castelfranco).
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

