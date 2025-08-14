Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Torna il calcio a Vignola con la gloriosa Vignolese 1907 che ripartirà dalla Terza.
Lo staffPresidente Roberto Clò, vicepresidente Marino Gorzanelli, team manager Luca Giacomozzi; allenatore Gorzanelli Marino; collaboratori Aldo Caushaj Gianluca Napolitano.
La squadraPortieri: Mazzetti Tommaso ('87, Ponte Ronca), Pederzini Andrea ('03, S.Vito).
Difensori: Yuan Gan Filippo ('06, Maranese), Mangano Alessio ('06, Maranese), Owusu Edwin ('05, Terre di Castelli), Stanco Simone ('06, Monari Nasi), Fantuzzi Andrea ('03, Maranese), Cricelli Andrea (inattivo ), Vaiasinni Alex ('98, Levizzano), Di Pippo Francesco ('03, amatori).
Centrocampisti: Malagoli Massimiliano ('02, inattivo )Belmonte Michele ('03, inattivo), Saglietti Edoardo ('01, S.Vito), Allushaj Daniel ('04, inattivo), Megna Vincenzo ('03, inattivo), Ferrari Nicolò ('02, inattivo), Taoufik Ait Ali ('01, Fossolo).
Attaccanti: Galli Gabriele ('03, inattivo), Bononcini Matteo ('04, Bazzanese), Novembre Gaetano ('00, inattivo), Frimpong Gyamfi ('02, Castelfranco).
Matteo Pierotti