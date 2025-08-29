Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

ATLETIC CDR MUTINA

REAL FORMIGINE

TERRE DI CASTELLI

Domenica parte il campionato di Eccellenza (c'è subito Terre di Castelli-Cdr Mutina, mentre il Formigine ospita lo Zola), ecco le rose delle tre modenesi.Il ds Pivetti ha completato la squadra con gli innesti nelle ultime settimane dei giovani Mazzoni eBellucci, reduci dalla promozione in Primavera 3 col Carpi. Il confermato mister Paganelli sta lavorando sul 433 con Panzanato e Fantastico alternative per il ruolo di prima punta, mentre Cavani dopo l’infortunio al ginocchio è atteso al rientro per gennaio o febbraio 2026.Portieri: Auregli Patrick (‘86, Fabbrico), Schena Alessio (‘02).Difensori: Vacondio Luca (‘94), Gargano Riccardo (‘05, Terre di Castelli), Ricaldone Gianluca (‘90), Lazzaretti Luca (‘03), Serra Giacomo (‘96, Cittadella), Ognibene Filippo (‘00), Boilini Gabriele (‘91, Correggese), Bartoli Riccardo (‘06, Nonantola), Bonacini Biagio (‘06, Cittadella), Mazzoni Matteo (’06, Carpi).Centrocampisti: Canosa Samuele (‘04, Zola), Caselli Andrea (‘01, Vianese), Caselli Matteo (‘94), Gollini Alessandro (‘04), Gualdi Giovanni (‘00), Cuoghi Filippo (‘02, Formigine), Hoxa Judmir (‘94).Attaccanti: Cremaschi Simone (‘96, Sant’Agostino), Panzanato Edoardo (‘99), Fantastico Alessandro (‘00, Riese), Teggi Davide (‘98), Cavani Diego (‘02), Bellucci Tommaso (2006, Carpi).Estate movimentata per i verdeblù, col cambio dietro la scrivania (Mauro e Alessandro Melotti per Ghidini e Pepe) e quello duplice in panchina (Notari per Cattani, poi la scelta di Mezzetti).Si parte con una rosa rinnovata (ultimo innesto Walid) che ha mantenuto i senatori e in cui Mezzetti sta alternando difesa a tre e a quattro con Arati e Davoli possibili vertici bassi el’attacco con Napoli, Stanco e Ferrara che potrebbero anche convivere insieme passando dal 352 al 3412.Portieri: Rosa Enrico (‘04, Cittadella), Guaitoli Gabriele (‘04, Nonantola), Carella Matteo (‘07).Difensori: Maletti Luca (‘96, Rolo), Guerri Enrico (‘99, Fabbrico), Marverti Lorenzo (‘06), Sejderai Denis (‘03, Cdr Mutina), Valcavi Matteo (‘05, Sp. Scandiano), Stella Giacomo (‘05), Jakei Marco (‘06), Diallo Amadou (‘01, La Pieve), Nocetti Matteo (‘04).Centrocampisti: Davoli Federico (‘89), Arati Matteo (‘90), Paglia Mattia (‘05, Granamica), Ivancic Davide (‘07), Roncaglia Diego (‘06), Mininno Gabriele (‘03, Vianese), Sighinoli Christian (‘04, Vianese), Cristiani Federico (‘99, Baiso), Walid Waddi (’06, Sp. Scandiano).Attaccanti: Stanco Francesco (‘87), Napoli Alessandro (‘88), Corradi Nicolò (‘07, V. Castelfranco), Ferrara Pio (‘02, Castellarano), Guastalli Mattia (‘06, Lentigione), Baldari Andrea (‘07).L’addio dal ds Buttitta (non è ancora ufficiale) e dal dg Luppi (rimasto con compiti amministrativi dopo aver fatto il mercato) e l’ingresso dell'ex di Formigine e Castelfranco Ghidini (l'ha voluto fortemente il presidente Ali Aden) come direttore sportivo ha acceso le ultime settimane.L’arrivo anche di Mata (decisivo l'intervento di Ghidini che lo aveva al Formigine) infoltisce una batteria offensiva di prim’ordine con 7 pedine di qualità (è rientrato anche Karapici dopo l’infortunio) e il nuovo mister Fontana può variare dal 433 al 4231 per farne giocare almeno 4 insieme.Portieri: Gibertini Gabriele (‘93), Venturelli Tommaso (‘05).Difensori: Zironi Andrea (‘99, Rolo), Barbetta Alessandro (‘03, Brescello), Hajbi Abdullah (‘89), Ben Driss Elias (‘05), Dembacaj Denis (‘00), Gigli Abel (‘90), Palmiero Giuseppe (‘01, Vianese), Deliu Endri (‘06).Centrocampisti: Giordano Salvatore (‘00), Bruno Dennis Domenico (‘03), Vezzani Lorenzo (‘02, Colorno), Ceccarelli Riccardo(‘97, Mezzolara), Mondaini Nicolò (‘04), Nait Djaber (‘04), Masoch Giacomo (‘04, Formigine), La Manna Alessandro (‘06), Guidotti Christian (‘06), Mata Asan (’03, Formigine).Attaccanti: Barbolini Alberto (‘99), Esposito Luca (‘99), Tzvetkov Cristian (‘00), Caniparoli Denis (‘02, Arcetana), KarapiciXhulio (‘99, Mezzolara), Guidone Marco (‘86, Cittadella Vis Modena).