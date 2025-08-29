Eccellenza, domenica si parte: ecco le rose delle tre modenesi

ATLETIC CDR MUTINAIl ds Pivetti ha completato la squadra con gli innesti nelle ultime settimane dei giovani Mazzoni e
Bellucci, reduci dalla promozione in Primavera 3 col Carpi. Il confermato mister Paganelli sta lavorando sul 433 con Panzanato e Fantastico alternative per il ruolo di prima punta, mentre Cavani dopo l’infortunio al ginocchio è atteso al rientro per gennaio o febbraio 2026.
Portieri: Auregli Patrick (‘86, Fabbrico), Schena Alessio (‘02).
Difensori: Vacondio Luca (‘94), Gargano Riccardo (‘05, Terre di Castelli), Ricaldone Gianluca (‘90), Lazzaretti Luca (‘03), Serra Giacomo (‘96, Cittadella), Ognibene Filippo (‘00), Boilini Gabriele (‘91, Correggese), Bartoli Riccardo (‘06, Nonantola), Bonacini Biagio (‘06, Cittadella), Mazzoni Matteo (’06, Carpi).
Centrocampisti: Canosa Samuele (‘04, Zola), Caselli Andrea (‘01, Vianese), Caselli Matteo (‘94), Gollini Alessandro (‘04), Gualdi Giovanni (‘00), Cuoghi Filippo (‘02, Formigine), Hoxa Judmir (‘94).
Attaccanti: Cremaschi Simone (‘96, Sant’Agostino), Panzanato Edoardo (‘99), Fantastico Alessandro (‘00, Riese), Teggi Davide (‘98), Cavani Diego (‘02), Bellucci Tommaso (2006, Carpi).
REAL FORMIGINEEstate movimentata per i verdeblù, col cambio dietro la scrivania (Mauro e Alessandro Melotti per Ghidini e Pepe) e quello duplice in panchina (Notari per Cattani, poi la scelta di Mezzetti).
l’attacco con Napoli, Stanco e Ferrara che potrebbero anche convivere insieme passando dal 352 al 3412.
Portieri: Rosa Enrico (‘04, Cittadella), Guaitoli Gabriele (‘04, Nonantola), Carella Matteo (‘07).
Difensori: Maletti Luca (‘96, Rolo), Guerri Enrico (‘99, Fabbrico), Marverti Lorenzo (‘06), Sejderai Denis (‘03, Cdr Mutina), Valcavi Matteo (‘05, Sp. Scandiano), Stella Giacomo (‘05), Jakei Marco (‘06), Diallo Amadou (‘01, La Pieve), Nocetti Matteo (‘04).
Centrocampisti: Davoli Federico (‘89), Arati Matteo (‘90), Paglia Mattia (‘05, Granamica), Ivancic Davide (‘07), Roncaglia Diego (‘06), Mininno Gabriele (‘03, Vianese), Sighinoli Christian (‘04, Vianese), Cristiani Federico (‘99, Baiso), Walid Waddi (’06, Sp. Scandiano).
Attaccanti: Stanco Francesco (‘87), Napoli Alessandro (‘88), Corradi Nicolò (‘07, V. Castelfranco), Ferrara Pio (‘02, Castellarano), Guastalli Mattia (‘06, Lentigione), Baldari Andrea (‘07).
TERRE DI CASTELLIL’addio dal ds Buttitta (non è ancora ufficiale) e dal dg Luppi (rimasto con compiti amministrativi dopo aver fatto il mercato) e l’ingresso dell'ex di Formigine e Castelfranco Ghidini (l'ha voluto fortemente il presidente Ali Aden) come direttore sportivo ha acceso le ultime settimane.
Portieri: Gibertini Gabriele (‘93), Venturelli Tommaso (‘05).
Difensori: Zironi Andrea (‘99, Rolo), Barbetta Alessandro (‘03, Brescello), Hajbi Abdullah (‘89), Ben Driss Elias (‘05), Dembacaj Denis (‘00), Gigli Abel (‘90), Palmiero Giuseppe (‘01, Vianese), Deliu Endri (‘06).
Centrocampisti: Giordano Salvatore (‘00), Bruno Dennis Domenico (‘03), Vezzani Lorenzo (‘02, Colorno), Ceccarelli Riccardo
(‘97, Mezzolara), Mondaini Nicolò (‘04), Nait Djaber (‘04), Masoch Giacomo (‘04, Formigine), La Manna Alessandro (‘06), Guidotti Christian (‘06), Mata Asan (’03, Formigine).
Attaccanti: Barbolini Alberto (‘99), Esposito Luca (‘99), Tzvetkov Cristian (‘00), Caniparoli Denis (‘02, Arcetana), Karapici
Xhulio (‘99, Mezzolara), Guidone Marco (‘86, Cittadella Vis Modena).
Matteo Pierotti