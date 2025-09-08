Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Folle Italia, Israele battuta 5-4: Gattuso resta in corsa per i Mondiali del 2026

Folle Italia, Israele battuta 5-4: Gattuso resta in corsa per i Mondiali del 2026

Nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa dell’Estonia, poi il ritorno contro Israele a Udine

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Vittoria sofferta per l’Italia, contro Israele finisce 4-5, decisiva la rete di Sandro Tonali in pieno recupero dopo una partita incredibile. Secondo posto per gli azzurri nel gruppo I, a -3 dalla Norvegia, domani impegnata contro la Moldavia e con una gara in più. Nel prossimo turno ci sarà la sfida in casa dell’Estonia, poi il ritorno contro Israele a Udine. L’atteggiamento degli azzurri è stato totalmente differente rispetto alla sfida di Bergamo contro l’Estonia: il 4-3-3 pensato da Gattuso – sempre con la coppia Retegui-Kean in attacco – ha sbilanciato troppo l’Italia, la squadra di Ben Simon ha sfruttato una disattenzione difensiva al 16′ del primo tempo, con Locatelli che ha deviato nella propria porta un filtrante di Biton. Il primo squillo è arrivato con un diagonale di Retegui deviato in corner, al 31′ lo stesso Locatelli ha colpito la traversa dopo un’acrobazia in area avversaria. Il pareggio è arrivato grazie a Moise Kean al termine con una combinazione con lo stesso Retegui.
La nazionale azzurra è tornata in campo cercando di sfruttare il buon finale di primo tempo, ma la rete di Dor Peretz al 7′ – conclusione di prima intenzione dal limite – ha ribaltato nuovamente l’inerzia.
La reazione è arrivata immediatamente, ancora Kean si è avventato su un pallone vagante: rimbalzo e tiro in fondo alla rete per il 2-2 maturato nel giro di un paio di minuti. Il pareggio ha dato nuova linfa vitale alla squadra di Gattuso, al 14′ è arrivato il sorpasso grazie a una rimessa laterale: palla addomesticata da Retegui e conclusione di Politano a superare la terza volta Daniel Peretz. A un quarto d’ora dalla fine Israele ha spaventato ancora gli azzurri, su un tiro-cross di Solomon è arrivato un intervento di Donnarumma per evitare il pareggio. Dopo lo spavento è arrivata la quarta rete sull’asse Frattesi-Raspadori, il numero 10 si è girato nello stretto eludendo l’intervento di Nachmias. Ma la gara è stata riaperta nuovamente a tre minuti dal 90esimo, ancora con un autogol, questa volta di Bastoni. Poco prima dell’assegnazione del recupero, su un’altra distrazione collettiva Dor Peretz ha firmato il 4-4. Un minuto più tardi Tonali, su un tiro-cross, è riuscito a trovare la rete del definitivo 4-5.
Dopo la vittoria di questa sera a Debrecen contro Israele, gli azzurri torneranno in campo l’11 ottobre a Tallin per affrontare i padroni di casa dell’Estonia.
Per l’Italia sarà la quinta gara del girone I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 e sarà anche la terza del neo ct Gattuso.
Foto Italpress
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato a Gerusalemme: almeno 6 morti, molti feriti: uccisi due terroristi palestinesi

Attentato a Gerusalemme: almeno 6 morti, molti feriti: uccisi due terroristi palestinesi

Modena, iniziativa CGIL per la Flotilla e gli attivisti segnalati da Israele

Modena, iniziativa CGIL per la Flotilla e gli attivisti segnalati da Israele

Italvolley femminile nella leggenda: trionfo ai Mondiali, piegata la Turchia

Italvolley femminile nella leggenda: trionfo ai Mondiali, piegata la Turchia

Platis (Fi): 'Sanità Modena, così Ausl prospetta chiusura di uno dei sette Ps provinciali'

Platis (Fi): 'Sanità Modena, così Ausl prospetta chiusura di uno dei sette Ps provinciali'

Modena, Forza Italia: 'No al beach volley in Piazza Roma, meglio il Novi Sad'

Modena, Forza Italia: 'No al beach volley in Piazza Roma, meglio il Novi Sad'

'Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno accolti e trattati come terroristi'

'Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno accolti e trattati come terroristi'

Articoli più Letti 'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Cittadella Vis Modena, l'amichevole col Caldiero Terme finisce 2-2

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, ecco la Fonda Pavullese

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Terza categoria, il gran ritorno della Vignolese 1907

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, al Terre di Castelli torna mister Cattani?

Eccellenza, al Terre di Castelli torna mister Cattani?

Promozione, il Maranello festeggia con bomber Schiavone

Promozione, il Maranello festeggia con bomber Schiavone

Sinner abdica, ora il numero 1 al mondo è Alcaraz

Sinner abdica, ora il numero 1 al mondo è Alcaraz

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko

Eccellenza. La Cdr Mutina vince il derby contro il Formigine, Terre di Castelli ko