La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

La fine della guerra non basta, la Cgil: 'Boicottare partita Italia-Israele'

'Riteniamo incompatibile con tutti i valori dello Sport ospitare una rappresentanza di uno stato che sta commettendo un genocidio'

'In quanto sindacato che rappresenta anche le lavoratrici e i lavoratori dello Sport, Slc Cgil Emilia Romagna aderisce all'appello per il boicottaggio della partita Italia - Israele prevista a Udine il 14 ottobre prossimo per le qualificazioni ai mondiali di calcio'. A dirlo è la Cgil che non ferma la sua protesta contro Israele nonostante la pace raggiunta con Hamas.
'Riteniamo incompatibile con tutti i valori dello Sport ospitare una rappresentanza di uno stato che sta commettendo un genocidio, che utilizza esplicitamente lo sport come veicolo di sostegno alle politiche di occupazione illegale, che include nei suoi campionati ufficiali 12 squadre delle colonie presenti illegalmente nei Territori Palestinesi occupati, che ha ucciso migliaia di lavoratori e lavoratrici del mondo dello sport, di cui oltre 400 calciatori e calciatrici palestinesi, che ha raso al suolo tutti gli stadi della Palestina rendendoli campi per sfollati o luoghi di tortura' - chiude la Cgil.

Formigine, denuncia CGIL: 'Impiegata aggredita dal titolare'

La guerra a Gaza è finita: Israele e Hamas firmano piano di pace, l'annuncio di Trump

Il terrorismo di Hamas e il genocidio di Israele: due mostri allo specchio

Per garantire più sicurezza servono più risorse

Anniversario del 7 ottobre, l'ex ministro Giovanardi: 'Ecco perché occorre schierarsi con Israele'

Modena, perchè il sindaco non condanna il blocco squadrista della tangenziale?

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Truffa aggravata ai danni di anziani, arrestato 52enne

E' morta a 69 anni l'urbanista Sandra Vecchietti

Si ritrovano a 50 anni dal diploma: festa al Fermi

