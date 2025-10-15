Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, a Formigine scelta obbligata: si va avanti con Mezzetti

Eccellenza, a Formigine scelta obbligata: si va avanti con Mezzetti

Già domenica c'è una sfida quasi proibitiva sul campo della Fidentina Borgo San Donnino, una squadra partita con ambizioni ma che sta deludendo

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Il Formigine non cambia. Si va avanti con Mezzetti. Nella riunione di martedì sera la società verdeblù ha deciso di... non decidere, ovvero di andare avanti così, come se non fosse successo nulla. Evidentemente le 6 sconfitte su 7 partite (più quelle in coppa) non sono da attribuire al tecnico. E infatti la dirigenza ha già annunciato che si tornerà sul mercato. Qualcuno verrà liberato perché il budget è quello lì, non si può sforare più di tanto, qualcuno arriverà. Lo scorso anno andò bene: il girone di ritorno, dopo un'andata da incubo (appena 10 punti), fu strepitoso con ben 31 punti conquistati. Ma c'era un ds che per questa categoria, ma non solo in questa, non ha rivali: Alessandro Ghidini, ora al Terre di Castelli. E poi. E poi la scelta di confermare Mezzetti, che forse ha l'unica colpa di non conoscere bene questo campionato, è stata obbligata. In giro c'era poco o nulla: allenatori a fine corsa (non facciamo nomi ma li conoscete), altri che non avrebbero mai accettato di allenare questa squadra in così grave difficoltà (la sconfitta di domenica col Salso è pesantissima), altri che non possono allenare in Eccellenza. Insomma, una scelta quasi obbligata quella del Formigine. E ora? Ora si guarda avanti. Già domenica c'è una sfida quasi proibitiva sul campo della Fidentina Borgo San Donnino, una squadra partita con ambizioni ma che sta deludendo, al netto dei tre punti buttati via per la sconfitta a tavolino contro la Pontenurese. Ma è una squadra che, soprattutto in avanti, fa paura: non sarà facile.

Promozione

Dopo aver sondato alcuni allenatori, il Casalgrande ha deciso di affidare la panchina al mister della Juniores Cristian La Monica in coppia con Dario Castrianni, già collaboratore di mister Dalia prima dell'esonero.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, il Formigine trafitto anche dal Salso: salta Mezzetti?

Eccellenza, il Formigine trafitto anche dal Salso: salta Mezzetti?

Formigine, controlli serali con il cane antidroga Hector

Formigine, controlli serali con il cane antidroga Hector

Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'

Eccellenza, Mezzetti (Formigine): 'L'uscita di Davoli ha complicato la nostra partita'

Eccellenza, niente da fare per il Formigine contro il Nibbiano

Eccellenza, niente da fare per il Formigine contro il Nibbiano

Rotary Vignola, Castelfranco e Bazzano insieme agli Highlanders Formigine Rugby per solidarietà

Rotary Vignola, Castelfranco e Bazzano insieme agli Highlanders Formigine Rugby per solidarietà

Eccellenza, prima gioia per il Real Formigine

Eccellenza, prima gioia per il Real Formigine

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Volley Modena furiosa: 'In atto bieca opera per screditarci'

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Rimonta e vittoria: il Modena batte anche il Pescara ed è primo in classifica in solitaria

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti L’Italia batte Israele, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri ai playoff per i Mondiali

L’Italia batte Israele, 3-0 in un clima spettrale. Azzurri ai playoff per i Mondiali

Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Prima categoria, lo Spilamberto cambia: via Cavalli, arriva Santini

Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Promozione, il Castelfranco perde col Bentivoglio ma la gara si rigiocherà

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina

Eccellenza, il Terre di Castelli esce definitivamente dalla crisi: 2-0 alla Fidentina