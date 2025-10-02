Rotary Vignola, Castelfranco e Bazzano insieme agli Highlanders Formigine Rugby per solidarietà

Martedì 30 settembre si è svolto presso Highlanders Formigine Rugby un incontro di solidarietà organizzato dal Rotary club Vignola Castelfranco e Bazzano presieduto da Paolo Botti, alla presenza del sindaco di Formigine Elisa Parenti e di altre autorità, per raccogliere fondi che verranno destinati all’iscrizione alle attività sportive di Highlanders di ragazzi con fragilità, permettendo loro di praticare attività sportive e di socializzazione. Un obiettivo importante raggiunto grazie alla partecipazione tra 65 tra soci e amici del Club.
La serata gastronomica ha visto l’accostamento tra tre portate (carne, verdure e dolci) e alcune preparazioni di gin artigianali, grazie alla collaborazione di Ithil Gin, Mailgarden barbecue, PandiVia, Cantina Puianello, Freestyle Scandiano.
Nella foto Botti e Parenti
