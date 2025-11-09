Eccellenza, il Formigine deve inchinarsi alla Vianese

Il tabellino

In dieci minuti la Vianese regola il Real Formigine e tiene il passo della neo capolista Nibbiano che, a sua volta, ha scavalcato l’Agazzanese, vincendo il derby piacentino nell’anticipo di sabato, tant’è che ora i rossoblù, guidati da mister Umberto Sarnelli, sono secondi in classifica appaiati proprio a Pontenurese e Agazzanese, col Fiorenzuola, corsaro al Ballotta contro la Fidentina Borgo San Donnino, che chiude il blocco delle prime cinque della classe, tutte riunite in soli 4 punti.Gonzalo Martinez e compagni iniziano alla grande questa sfida contro il Real Formigine e dopo soli 3’ passano in vantaggio: bella discesa sulla sinistra di Silvestro che trova in mezzo all’area proprio Gonzalo Martinez che calcia deciso, Manfredini tocca il pallone, ma non riesce a deviarlo in corner e la palla termina in rete: 0-1. Il Real riparte, ma è la Vianese a riconquistare subito il predominio territoriale e dopo altri 7’ di gioco, arriva al raddoppio: disimpegno errato del Real dal quale scaturisce un corner a favore della Vianese; Gonzalo Martinez, dalla bandierina, scodella un pallone perfetto per la testa di Bertetti che taglia sul primo palo e batte l’incolpevole Manfredini: 0-2.La Vianese insiste, ma senza spingere più di tanto e al 18’ è il Real Formigine a cercare la via della rete con l’ex di turno Mininno che, al momento della conclusione, sbilanciato da un avversario, calcia alto. L’ex di turno Mininno ci tiene a fare bella figura e poco dopo ci riprova allargando poi per Waddi che mette in mezzo dove Stanco, al momento del tiro, viene rimpallato; sul capovolgimento di fronte si rende pericoloso Vaccari, che non trova la porta. Al 40’ l’ultimo sussulto rossoblù: Silvestro va sul fondo da dove serve Martinez che conclude deciso, ma la sfera esce di un soffio.Nella ripresa, al 9’ Cristiani salva su Martinez e Bertetti; poi inizia la girandola dei cambi e al 20’ Zanazzi arriva al cross per il neo entrato Iacovoni, che manda la sfera verso la porta; la palla danza sulla linea, poi Manfredini la smanaccia contro il palo e l’azione sfuma. Al 35’ il Real ci riprova: campanile in area vianese dove Stanco cerca la deviazione da pochi passi, ma non ha fortuna; sul capovolgimento di fronte miracolo di Manfredini su conclusione di Martinez. Dal successivo Angolo Pezzani non trova il tempo giusto per battere a rete da buona posizione.Il terzo gol è comunque nell’aria e alla mezzora il solito Martinez crossa, ma il suo tiro viene deviato; sulla traiettoria si inserisce come un falco il solito Riccardo Vaccari, che segna di testa, bissando il gol di domenica e chiude le ostilità.REAL FORMIGINE-VIANESE 0-3Marcatori: al 3’pt Martinez, al 10’pt Bertetti; al 44’st Vaccari. REAL FORMIGINE: Manfredini, Sejderaj, Valcavi, Sighinolfi (41’ st Roncaglia), Stella (25’ st Davoli), Cristiani, Guastalli (13’ st Ferrara), Arati, Stanco, Mininno (25’ st Napoli), Waddi (1’ st Marverti). A disp. Rosa, Maletti, Iattici, Baldari. All. Mezzetti.VIANESE: Della Corte, Cortesi (30’ st Contipelli), Silvestro, Bernabei, Mammi, Moretti, Oubakent (15’ st Zanazzi), Vaccari, Bertetti (13’ st Iacovoni), Martinez (45’ st Fiori), Caesar Tesa (22’ st Pezzani). A disp. Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Martini. All. Sarnelli.Arbitro: Romini di Ravenna. Note: ammonito Mininno (R).