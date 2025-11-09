Volley Superlega: al Palapanini Padova murata, vince Modena 3-0





Formazioni





La gara

Valsa Group Modena – Sonepar Padova 3-0 (25-22, 25-20, 25-17)Valsa Group Modena: Tizi-Oualou, Buchegger 15, Davyskiba 9, Porro 9, Sanguinetti 11, Anzani 8, Perry (L), Massari, Tauletta. N.E.: Bento, Ikhbayri, Giraudo, Mati, Federici (L). All. Giuliani.Sonepar Padova: Todorovic, Masulovic 6, Gardini 13, Orioli 6, Polo 2, Truocchio 3, Diez (L), Zoppellari, Stefani 3, Nachev 1, Held 1. N.E.: Toscani, Bergamasco, McRaven. All. Cuttini.ARBITRI: Santoro, Zanussi. NOTE – durata set: 25’, 21’, 26’; tot: 72’.Spettatori: 2745MVP: Luke Perry (Valsa Group Modena)Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. Padova risponde con Todorovic al palleggio, Masulovic opposto, Gardini-Orioli martelli, Polo-Truocchio centrali con Diez libero.I padroni di casa partono bene, pipe vincente di Porro e 12-10 dopo i primi scambi. Modena continua a spingere, ace di Buchegger per il 17-14 e timeout Cuttini. Padova non molla e risponde colpo su colpo, ace di Gardini per il 20-19 e timeout Giuliani. I gialloblù mantengono alto il livello di attenzione e portano a casa il primo set con punto finale di Buchegger, 25-22 e 1-0.Modena parte forte, ace di Davyskiba e 8-4 con timeout Cuttini.Si lotta su ogni pallone, la squadra di Giuliani resta avanti: Anzani è il più lesto di tutto sottorete, 16-14. E’ soprattutto la battuta a trascinare Modena, ace di Sanguinetti e 21-17. Senza particolari problemi, i gialloblù conquistano anche il secondo set, mani-out di Davyskiba per il 25-20 e 2-0.anche in questo parzialeModena parte bene ace Sanguinetti e 8-4 con timeout Cuttini. I padroni di casa aumentano il proprio vantaggio sfruttando anche gli errori degli avversari, 16-11 e timeout Cuttini. Nel finale c’è anche il debutto stagionale per Tauletta, entrato in campo al posto di Anzani. Modena conquista con merito set (25-17 con attacco vincente di Davyskiba) e intera posta in palio, salendo dunque a quota 10 punti in classifica. Modena tornerà in campo domenica 16 novembre (ore 19) in trasferta contro Cisterna.