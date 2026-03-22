Volley superlega: Valsa Group si impone a Piacenza, sarà gara 5

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 2-3 (23-25, 25-23, 23-25, 25-16, 7-15)Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 3, Mandiraci 17, Iyegbekedo 3, Bovolenta 16, Gutierrez 12, Simon 10, Galassi (L), Pace (L), Comparoni 8, Andringa 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Bergmann. All. Boninfante.Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 6, Davyskiba 10, Mati 14, Buchegger 13, Porro 16, Sanguinetti 11, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Bento 2, Giraudo 0. N.E. Tauletta, Anzani, Ikhbayri. All. Giuliani.ARBITRI: Zavater, Carcione. NOTE – durata set: 28’, 30’, 35’, 22’, 18’; tot: 133’.MVP: Pardo Mati (Valsa Group Modena).Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Iyegbekedo-Simon centrali con Pace libero. I gialloblù iniziano con il piede giusto, ace di Tizi-Oualou per il 2-6 e timeout Boninfante. I padroni di casa reagiscono, ma Modena non molla di un centimetro: battuta vincente di Mati, 13-15. Si prosegue punto a punto in un finale di set equilibrato, è la formazione di Giuliani a conquistare il parziale con il mani out di Luca Porro a segno: 23-25 e 0-1.Piacenza risponde presente in avvio di secondo set, ace di Paolo Porro e 6-3 con timeout Giuliani. Modena lotta su ogni palla, Davyskiba a segno e parità a quota 16. Come successo nel parziale precedente, prevale l’equilibrio: sono i biancorossi ad avere la meglio.La partita è combattutissima, ace di Buchegger e 5-7 dopo i primi scambi del terzo set. Modena prova a scappare, muro di Mati su Simon e 8-11 con timeout Boninfante. Piacenza non ci sta, ace di Comparoni e 16-16. In un finale incandescente sotto ogni punto di vista, prima Buchegger super protagonista con due ace consecutivi e poi il mani out di Luca Porro regalano il terzo parziale a Modena: 23-25 e 1-2.Piacenza reagisce in avvio di quarto set, ace di Paolo Porro e 7-5 con timeout Giuliani. I padroni di casa sfruttano gli errori di Modena e aumentano il proprio vantaggio, 14-9. I gialloblù ci provano, ma non basta per evitare il tie-break: 25-16 con Comparoni a segno e 2-2. Nel quinto e decisivo set, Modena alza la voce e domina il parziale: 7-15 e 2-3.Si va dunque a gara 5, che si disputerà il prossimo weekend al PalaPanini.