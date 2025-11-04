Stupro di Tabina, perizia psichiatrica per il giovane tunisino accusato anche di tentato omicidio

Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica il giovane di origine tunisine che lo scorso aprile ha aggredito a Tabina di Formigine una donna di 66 anni che stava facendo jogging. Le accuse contro di lui sono di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina, tutte ipotesi pluriaggravate. L'imputato, oggi diciottenne ma minorenne all'epoca dei fatti, è comparso al tribunale dei minori di Bologna per l'udienza a suo carico.

I legali hanno chiesto per l'assistito, in Italia senza fissa dimora ed ospite di una comunità con sede proprio a Tabina, il rito abbreviato condizionato, appunto, dalla perizia. Il giudice ha accolto, dunque martedì prossimo sarà conferito l'incarico al perito per stabilire la capacità di intendere e di volere del giovane. Giovane che in aula dopo essersi rifiutato in un primo momento di rispondere al giudice, si è poi dichiarato estraneo ai fatti, pur riconoscendo come propri gli indumenti sequestrati dai carabinieri nell'ambito delle indagini.