Eccellenza, un buon Formigine esce a testa alta da Fiorenzuola

Il tabellino

Il Fiorenzuola torna al Velodromo Pavesi in una piovosa giornata di inizio novembre per affrontare il Real Formigine, squadra in lotta per i playout di Eccellenza. Il mantra per la squadra di Mister Araldi è chiaro, cercare i tre punti per rimanere attaccati al treno delle migliori del girone, affrontando il terzo impegno in 7 giorni.Il campo, appesantito dalla pioggia, non consente alla partita di avere linee pulite, ma le squadre iniziano da subito a fronteggiarsi con grande agonismo principalmente a centrocampo. Manfredini si deve sporcare i guanti per la prima volta uscendo basso con i pugni sul traversone dai 25 metri di La Vigna al 18’, ma non si segnalano grandi occasioni nel primo quarto di gara.Al 27’ il tiro dai 25 metri di Mininno non impensierisce Cantoni, che blocca facilmente centrale, mentre il Fiorenzuola protesta al 29’ per una spinta chiara a due mani sulle spalle di Morrone in elevazione per provare il colpo di testa sul cross dalla sinistra.La partita si apre al 33’, con il cross da destra di Morrone dopo una azione insistita dalla destra che trova un tocco di testa di Mancini verso il secondo palo, con Pinelli che di mancino incrocia e mettealle spalle di Manfredini.Ancora Pinelli conduce una progressione sulla fascia mancina al 40’, con il traversone che trova Mancini; il destro dell’attaccante rossonero è fuori misura e finisce a lato.Sul cambio campo Sighinolfi esplode un destro velenoso dai 20 metri, ma Cantoni si allunga sulla sua destra e blocca la rasoiata tutt’altro che semplice.Bertelli strappa a centrocampo al 44’, servendo un delizioso filtrante sulla destra per l’accorrente Pertica che incrocia il diagonale e fa raddoppiare il Fiorenzuola. 2-0 e partita in discesa.Al rientro dagli spogliatoi il Real Formigine dimezza subito lo svantaggio, con Sighinolfi che si incunea nell’area rossonera da destra e lascia partire un destro non forte ma incrociato che finisce alle spalle di Cantoni. 2-1Antenucci prova a scuotere il Fiorenzuola con la punizione di poco alta al 53’, ma il Real Formigine riesce a creare buone trame di gioco sulla trequarti, cosa non riuscita nel primo tempo, e trova il diagonale di Waddi al 65’ a lato sulla sinistra della porta di Cantoni.All’82’ bella triangolazione tra i neo entrati Piro e Scarlata, con quest’ultimo che lascia partire un cross sul secondo palo dove Bandaogo da posizione ottima va a mangiucchiare il pallone che si strozza e finisce lemmelemme tra le braccia di Manfredini.Piro si libera spalle alla porta all’88’ e lascia partire un sinistro potente che Manfredini ribatte sulla sua sinistra, con la partita che entra nella fase finale nei 5 minuti di recupero decretati dall’arbitro Izzo da Faenza.Benedetti con una chiusura importante su un contropiede lanciato dal Real Formigine mette il chiavistello alla vittoria rossonera, con il direttore di gara che estrae il rosso verso Mister Araldi in un nervoso finale. Finisce 2-1 per il Fiorenzuola.FIORENZUOLA-REAL FORMIGINE 2-1Fiorenzuola: Cantoni, Dellagiovanna, Pinelli (83’ Macchioni), La Vigna, Varoli, Benedetti ©, Pertica, Bertelli (71’ Postiglioni), Antenucci (79’ Scarlata), Mancini (57’ Piro), Morrone (57’ Bandaogo). All. Araldi. A disposizione: Burigana, Borrelli, Lori, Censi.Real Formigine: Manfredini, Sejderaj, Valcavi, Sighinolfi, Stella, Cristiani, Iattici (55’ Guastalli), Arati, Stanco (90’ Napoli), Mininno, Paglia (46’ Waddi). All. Mezzetti. A disposizione: Rosa, Marverti, Maletti, Davoli, Roncaglia, Ferrara.Arbitro: Izzo da Faenza – Assistenti: Tassi da Finale Emilia – Vitali da BolognaReti: 33’ Pinelli (F); 44’ Pertica (F); 47’ Sighinolfi (R)Note: Ammoniti: Mininno (R); La Vigna (F); Sighinolfi (R); Benedetti (F); Waddi (R); Arati (R); Scarlata (F) - Espulso al 95' Araldi (F) per protesteRecupero: 2’ e 5’ - Calci d’Angolo: 2-0