Eccellenza, niente da fare per il Formigine contro il Nibbiano

Eccellenza, niente da fare per il Formigine contro il Nibbiano

Finisce 3 a 0 con le reti di Fogliazza, Lancellotti e Grasso

Pronto ritorno al successo con ennesimo tris d'autore calato dal Nibbiano&Valtidone, stavolta a spese del volenteroso, ma sterile Real Formigine. Sbloccato il punteggio poco oltre la mezzora con precisa zampata di Fogliazza, la squadra di mister Rastelliha poi preso il largo nella seconda parte della ripresa in virtù dei colpi ben assestati di Lancellotti e Grasso; evidente, a lungo andare, il sensibile divario tra le forze in campo, specie dal momento in cui gli ospiti si sono sbilanciati alla vana ricerca del pari. Negli spazi Jakimovski e compagni sono andati a nozze, beneficiando tra l'altro dell'ottimo impatto sulla gara dei subentrati; di Piscicelli e Carrasco, in effetti, gli assist del secondo e terzo centro, per non dire che pure l'autore del primo gol era subentrato, peraltro dopo i primissimi istanti di studio, dalla panchina. Missione espletata a dovere e testa già rivolta al prossimo confronto diretto con la Vianese. Locali con Setti, Alcibiade e Boccenti sulla linea arretrata, in mezzo il tandem Jakimovski-Bassoli con Lancellotti e Vecchi esterni, poi Poesio a supporto di Grasso e Minasola. Real abbottonato (4-4-1-1) con Sighinolfi a giostrare tra le linee alle spalle di Napoli.
Partono forte i biancazzurri ma senza far male, contrariamente a Vecchi costretto a chiedere il cambio (9') per l'ingresso di Fogliazza; tocca allora a Boccenti defilarsi sulla mancina. Intorno al 20' dubbia la chiamata di fuorigioco su Minasola, lanciato a rete da Fogliazza; 5' oltre preciso l'assist di Poesio per 'Mina”, il cui controllo di petto a seguire si rivela lievemente lungo consentendo a Manfredini di sventare il pericolo in uscita bassa. Il vantaggio è però nell'aria e arriva al 31', quando l'angolo da destra di Bassoli spiove all'altezza del secondo palo dove la battuta al volo di Fogliazza, di piatto destro, coglie nel segno. Poco oltre, imbeccato in area da Boccenti, Minasola alza la mira in girata. Più tardi lo stesso 'Mina” lavora un buon pallone sulla destra e sul suo cross è efficace la chiusura del portiere su Boccenti. Il Real si fa a sua volta vivo dalle parti di Guerci con una inzuccata, a lato, di Valcavi, mentre prima dell'intervallo sorvola di poco la traversa una deviazione aerea di Fogliazza. In avvio di ripresa il Nibbiano passa alla difesa a 4 con Boccenti che scala da terzino destro e dopo qualche istante Grasso fallisce il raddoppio calciando a lato da buona posizione.
In seguito dentro Piscicelli per Bassoli ed il neo entrato (21') è bravo ad incunearsi nelle maglie della difesa modenese per poi scaricare palla all'indirizzo di Lancellotti, il cui destro da fuori fulmina Manfredini per il 2-0. Al 25' attento Guerci su stoccata ravvicinata di Napoli, liberato da una disattenzione della retroguardia biancazzurra. Tris poi sfiorato, due volte, da Jakimovski e realizzato da Grasso (33'), con delizioso colpo di tacco a tradurre in gol il prezioso assist del subentrato Carrasco. Poker poi negato a Lancellotti, al termine della migliore azione della partita, da una parata prodigiosa di Manfredini, infine graziato da Javi Boix.

Il tabellino

NIBBIANO&VALTIDONE-REAL FORMIGINE 3-0
Nibbiano&Valtidone: Guerci, Setti, Vecchi (9'pt Fogliazza), Alcibiade, Bassoli (17'st Piscicelli), Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (34'st Rebolini), Grasso, Minasola (28'st Carrasco), Poesio (37'st Javi Boix). A disp: Serena, Iasoni, Daprati, Piscicelli, Binelli. All: Rastelli.
Real Formigine: Manfredini, Guerri, Cristiani (43'st Artiago), Paglia (29'st Roncaglia), Davoli (47'pt Waddi), Valcavi, De Pietri Tonelli (29'st Seideraj), Arati, Sighinolfi, Minnino (12'st Iattici), Napoli. A disp: Guaitoli, Ricci, Marverti, Ferrara Pio. All: Mezzetti.
Arbitro: Monaco di Bologna (Cruz-Molinari).
Reti: 31'st Fogliazza, 21'st Lancellotti, 33'st Grasso.
Note: Ammoniti: Valcavi, Cristiani, Grasso, Alcibiade. Recupero: 1'-4'.
Matteo Pierotti
