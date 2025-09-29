Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, prima gioia per il Real Formigine

Decide la gara Napoli nella ripresa dopo che il primo tempo era terminato 1-1

Il Real Formigine conquista i primi punti stagionali inguaiando il Fabbrico (salta Galantini?). Decide la gara Napoli nella ripresa dopo che il primo tempo era terminato 1-1.

Tabellino

REAL FORMIGINE-FABBRICO 2-1
REAL FORMIGINE: Manfredini, Guerri, Davoli, Stella, Paglia, Arati, Valcavi (74’ Marverti), Mininno (86’ Waddi) , Sighinolfi (88’ Roncaglia), De Pietri Tonelli (61’ Cristiani), Ferrara (65’ Napoli) A disp: Rosa, Jakey, Sejderaj, Guastalli . All. Mezzetti
FABBRICO: Rossi , Malavoti, Sabattini (84’ Andolina) , Tamagnini (76’ Nocerino), Scappi, Budriesi, Pedrazzoli, Koni (76’ Minelli), Martina, Lari (89’ Macchiavelli), Montuono (74’ Gibertoni) A disp: Salati, Ongarini, Marchini, Genova . All. Galatini
ARBITRO: Palombo di Ravenna
RETI: 17’ Mininno, 20’ Martina, 77’ Napoli
NOTE: ammoniti: 60’ Paglia, 81’ Davoli
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

