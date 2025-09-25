Una partenza tutta in salita per il Real Formigine, ma mentre lo scorso anno si è aspettato dicembre per rivoluzionare la squadra, ora si è cercato di rinforzarla già in questi ultimi giorni di mercato (finisce il 30). Perché 6 partite tra campionato e coppa con 6 sconfitte hanno quasi costretto la società verdeblù a tornare sul mercato. Dopo il centrocampista Andrea De Pietri Tonelli ('98) la scorsa stagione allo Sporting Scandiano, oggi sono stati ufficializzati altri due colpi in entrata dal ds Alessandro Melotti. In porta al posto di Rosa che non è stato ancora liberato ma che è sul mercato, arriva Nicolò Manfredini, classe '88, ex professionista con le maglie di Benevento, Spezia e Modena, mentre in attacco c'è da registrare il ritorno Alessandro Iattici ('01), attaccante ex Ganaceto e Arcetana. Ma il mercato non è finito visto che coi verdeblù si è allenato il forte attaccante Andrea Moriano ('05) ex Cerignola e giovanili Sassuolo, un giocatore che in questa categoria fa sicuramente la differenza.
Matteo Pierotti
Eccellenza, il Formigine si rinforza: ecco Manfredini e Iattici
Ma il mercato non è finito visto che coi verdeblù si è allenato il forte attaccante Andrea Moriano ex Cerignola e giovanili Sassuolo
