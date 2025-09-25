Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il Formigine si rinforza: ecco Manfredini e Iattici

Eccellenza, il Formigine si rinforza: ecco Manfredini e Iattici

Ma il mercato non è finito visto che coi verdeblù si è allenato il forte attaccante Andrea Moriano ex Cerignola e giovanili Sassuolo

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Una partenza tutta in salita per il Real Formigine, ma mentre lo scorso anno si è aspettato dicembre per rivoluzionare la squadra, ora si è cercato di rinforzarla già in questi ultimi giorni di mercato (finisce il 30). Perché 6 partite tra campionato e coppa con 6 sconfitte hanno quasi costretto la società verdeblù a tornare sul mercato. Dopo il centrocampista Andrea De Pietri Tonelli ('98) la scorsa stagione allo Sporting Scandiano, oggi sono stati ufficializzati altri due colpi in entrata dal ds Alessandro Melotti. In porta al posto di Rosa che non è stato ancora liberato ma che è sul mercato, arriva Nicolò Manfredini, classe '88, ex professionista con le maglie di Benevento, Spezia e Modena, mentre in attacco c'è da registrare il ritorno Alessandro Iattici ('01), attaccante ex Ganaceto e Arcetana. Ma il mercato non è finito visto che coi verdeblù si è allenato il forte attaccante Andrea Moriano ('05) ex Cerignola e giovanili Sassuolo, un giocatore che in questa categoria fa sicuramente la differenza.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Formigine, automobile in fiamme a Magreta

Formigine, automobile in fiamme a Magreta

Eccellenza, il Formigine non va: ko anche a Pontenure

Eccellenza, il Formigine non va: ko anche a Pontenure

Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana

Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana

Formigine, nuovo caso di arbovirosi: disinfestazione in via Quattro Passi e di via Della Fornace

Formigine, nuovo caso di arbovirosi: disinfestazione in via Quattro Passi e di via Della Fornace

Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria

Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria

Eccellenza, Mauro Melotti lascia il Real Formigine

Eccellenza, Mauro Melotti lascia il Real Formigine

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

Il Ravenna non si ferma ed espugna anche il Cabassi

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Modena - Pescara: allenamento a porte aperte e prevendita col botto

Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria

Promozione, il Castelnuovo torna alla vittoria