Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria

Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria

Particolare attenzione sarà dedicata all'accertamento della guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti nonché al monitoraggio del trasporto merci

La Regione Emilia-Romagna ha finanziato un progetto distrettuale presentato dai Comuni di Formigine, Sassuolo, Maranello e Fiorano modenese per la sicurezza stradale. In particolare, al Comune di Formigine sono stati stanziati 45.000 euro.
Particolare attenzione sarà dedicata all'accertamento della guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti nonché al monitoraggio del trasporto merci su strada.
Ma ci sono importanti novità anche dal punto di vista di strumentazioni e dotazioni. Anzitutto, la dotazione di veicoli aumenterà di 2 unità. Inoltre, saranno acquistate 10 bodycam che, su specifica attivazione dell'operatore che le indossa, registrano audio e video. In caso di incidenti, poi, le registrazioni forniscono prove chiare e imparziali, utili per indagini, revisioni e potenziali procedimenti legali. Il loro utilizzo aumenta dunque la trasparenza nelle interazioni, promuovendo un comportamento responsabile da parte di tutte le parti coinvolte.
Sempre dal punto di vista tecnologico, è prevista l’acquisizione di un sistema di videoregistrazione delle testimonianze e delle denunce che consenta il pieno rispetto della cosiddetta Riforma Cartabia nel caso di interventi di polizia giudiziaria anche collegati all’attività di polizia stradale.

