La Regione Emilia-Romagna ha finanziato un progetto distrettuale presentato dai Comuni di Formigine, Sassuolo, Maranello e Fiorano modenese per la sicurezza stradale. In particolare, al Comune di Formigine sono stati stanziati 45.000 euro.
Particolare attenzione sarà dedicata all'accertamento della guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti nonché al monitoraggio del trasporto merci su strada.
Ma ci sono importanti novità anche dal punto di vista di strumentazioni e dotazioni. Anzitutto, la dotazione di veicoli aumenterà di 2 unità. Inoltre, saranno acquistate 10 bodycam che, su specifica attivazione dell'operatore che le indossa, registrano audio e video. In caso di incidenti, poi, le registrazioni forniscono prove chiare e imparziali, utili per indagini, revisioni e potenziali procedimenti legali. Il loro utilizzo aumenta dunque la trasparenza nelle interazioni, promuovendo un comportamento responsabile da parte di tutte le parti coinvolte.
Sempre dal punto di vista tecnologico, è prevista l’acquisizione di un sistema di videoregistrazione delle testimonianze e delle denunce che consenta il pieno rispetto della cosiddetta Riforma Cartabia nel caso di interventi di polizia giudiziaria anche collegati all’attività di polizia stradale.
Formigine, alla polizia locale bodycam e videoregistrazione per le operazioni di polizia giudiziaria
Particolare attenzione sarà dedicata all'accertamento della guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti nonché al monitoraggio del trasporto merci
La Regione Emilia-Romagna ha finanziato un progetto distrettuale presentato dai Comuni di Formigine, Sassuolo, Maranello e Fiorano modenese per la sicurezza stradale. In particolare, al Comune di Formigine sono stati stanziati 45.000 euro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta
'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'
Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28
Ferragosto in festa, tra sagre ed eventi 'sotto le stelle'Articoli Recenti
Gestione Caffè del Teatro di Carpi, nuovo bando: il Comune dimezza il canone
Radioattiva Nonantola, ecco la nuova stagione di programmazione
Fi: 'Emergenza 118: a rischio anche Vignola. Serve chiarezza e garanzie per il territorio'
Pd di Carpi: ecco i componenti della nuova segreteria cittadina, c'è anche Bellelli