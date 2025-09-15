Eccellenza, Formigine ancora la palo: al Pincelli passa anche l'Arcetana

Il tabellino

Dopo tre turni di campionato, il Fomigine è ancora al palo: al Pincelli passa, con merito, anche la modesta Arcetana.Pronti-via e il primo spunto di rilievo in chiave offensiva è di marca locale: nella fattispecie, Antonioni interviene in due tempi per intercettare il pallone proveniente dall'angolo di Arati. Tuttavia, al 5' è l'Arcetana a sbloccare il punteggio in proprio favore: al termine di un'insistente incursione biancoverde, capitan Messori ha spazio per lasciar partire un efficace diagonale in piena area. La sfera termina in fondo al sacco, a destra di Rosa. Al 18' lo stesso Rosa esce per neutralizzare un contropiede avversario, ma la palla rimbalza su Barbieri: a quel punto la sfera carambola verso la porta verdeblù completamente sguarnita, per poi terminare a lato. Il bis ospite non è però lontano: al 21' Messori lascia partire un ottimo traversone che favorisce il tiro di Grillenzoni, a ridosso della linea di porta. La retroguardia modenese riesce a salvarsi sia pure affannosamente, ma la respinta premia Andreotti: quest'ultimo non incontra alcun problema nell'individuare lo 0-2, con un ficcante tiro da posizione angolata. Alla mezz'ora il Real Formigine cerca di replicare con Sighinolfi, che effettua un tentativo a tu per tu con Antonioni: il guardiano ospite si salva in angolo.Poco dopo, sassata centrale di Waddi su punizione: ancora una volta, Antonioni si dimostra particolarmente attento. I padroni di casa insistono, e al 41' accorciano le distanze con la punizione angolata di Ferrara: il pallone subisce una fortuita ma decisiva deviazione da parte di Poligani, per poi finire nel sette a sinistra di Antonioni.Subito dopo l'intervallo, Arati va alla ricerca del pari con una conclusione centrale dalla lunga distanza: sfera non di molto a lato, a destra di un Antonioni che comunque si fa trovare pronto sulla traiettoria. Al 5' locali di nuovo alla ribalta, con Stanco che conclude nelle immediate vicinanze della porta dopo aver raccolto il suggerimento del neoentrato Marverti: Antonioni deve fare gli straordinari per chiudere la saracinesca. All' 11' proprio Marverti potrebbe colpire a un passo dalla linea di porta, ma Laamane fa buona guardia su di lui impedendogli di tirare. L'Arcetana si ripropone al 13', con il traversone che Messori scodella all'interno dell'area: buon pallone, ma nessun giocatore biancoverde si fa trovare pronto nel piazzare lo spunto vincente. Al 15' è quindi Rinaldi ad avere una pregevole occasione dalle parti di Rosa, ma il suo tentativo viene rintuzzato dalla cintura difensiva verdeblù.Al 20' gran corsa di Messori per servire Elatachi, però Rosa capisce tutto e blocca il pallone in prossimità della porta. Passano due minuti, e l'ex biancoverde Guerri interviene su capitan Messori in piena area: l'arbitro concede sùbito il rigore, che lo stesso Messori realizza impeccabilmente. L'1-3 dà ai biancoverdi ulteriore slancio, e al 26' Messori lascia partire una conclusione da centroarea propiziata dal preciso passaggio di Bassoli: Rosa ci arriva di piede. Al 33', le speranze formiginesi si riaccendono con il sigillo di Stanco: colpo di testa a fil di palo, intercettando il pallone proveniente dal corner di Arati. Al minuto numero 36, Elatachi pesca Ceci dopo una grande azione personale: proprio Ceci si produce in un diagonale all'interno dell'area, che spedisce la sfera non di molto a lato a destra di Rosa. Al 45' Paglia ci prova con una fiondata centrale da fuori area, ma Antonioni risponde con prontezza.REAL FORMIGINE - ARCETANA 2 - 3RETI: 5'pt Messori (A), 21'pt Andreotti (A), 41'pt aut. Poligani (R), 22'st rig. Messori (A), 33'st Stanco (R).REAL FORMIGINE: Rosa, Guerri, Stella (dal 41'st Sejderaj), Paglia, Davoli, Valcavi (dal 14'st Napoli), Sighinolfi (dal 1'st Marverti), Arati, Stanco, Waddi (dal 30'st Mininno), Ferrara.A disp.: Guaitoli, Jakey, Roncaglia, Cristiani, Guastalli. Allenatore: Lorenzo Mezzetti.ARCETANA: Antonioni, Ceci, Andreotti (dal 1'st Laamane), Pigati (dal 3'st Blotta), Barbati, Fiorentini (dal 1'st Rinaldi), Poligani (dal 40'st Curti), Bassoli, Messori, Barbieri (dal 9'st Elatachi), Grillenzoni. A disp.: Rebottini, Carrera, Ferrari M., Baldari. Allenatore: Cristian Borghi.ARBITRO: Astorri di Piacenza (assistenti Cruz di Parma e Falivene di Bologna).NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti Stella e Davoli (R), Antonioni, Andreotti, Fiorentini, Bassoli e Messori (A).