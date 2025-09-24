Formigine, automobile in fiamme a Magreta

La Polizia locale di Formigine è intervenuta nella mattinata di oggi in via Mazzacavallo a Magreta, a seguito dell’incendio di un’autovettura. Una BMW X5 alimentata a diesel ha preso fuoco mentre la famiglia proprietaria, residente in Corsica e in viaggio nella zona, stava attraversando la frazione. I quattro occupanti, marito, moglie e due figli minori, hanno percepito odore di bruciato e si sono fermati lungo la strada; appena scesi dal veicolo, le fiamme sono divampate dal vano motore.

Il mezzo è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia Locale ha temporaneamente interdetto il traffico nella via, già riaperta al termine dell’intervento. Il recupero del veicolo è stato affidato all’assicurazione della famiglia.

