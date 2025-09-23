Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni in tre nuove aree
Via Giovanni XXIII, via Romita e via Cefalonia, a Fossoli. Dalle 23 di oggi, martedì 23 settembre, nelle aree pubbliche
La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo già in distribuzione.
La disinfestazione adulticida sarà effettuata a partire dalle 23 di oggi, martedì 23 settembre, nelle aree verdi pubbliche, toccando anche, dall’esterno, le aree verdi private prospicienti le strade interessate. Questo trattamento sarà sospeso in caso di maltempo o di un significativo abbassamento della temperatura notturna. A seguire, indicativamente dalle 7 di mercoledì 24 settembre, comincerà anche il trattamento di disinfestazione adulticida, larvicida e di rimozione dei focolai larvali della zanzara tigre porta a porta nei giardini e nei cortili privati che proseguirà fino al completamento dell’area.
Nella zona di via Giovanni XXIII, la disinfestazione sarà effettuata nell’area compresa tra via Fermo Forti, via Govi, via Giovanni XXIII, via Firenze e la prima stecca di case che affaccia su via Torino.
Nella zona di via Romita, il trattamento di disinfestazione sarà effettuato
Nella zona di via Cefalonia a Fossoli, la disinfestazione interesserà le vie Cervarolo, Cafalonia, fratelli Saguatti, Martinelli (dal civico 102F a 104F), Remesina (nel tratto tra le vie Martinelli e Cervarolo).
'Durante i trattamenti si raccomanda ai cittadini di restare al chiuso con finestre e porte chiuse, di sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria (i condizionatori possono essere usati purché non prelevino aria dall’esterno), di tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Dopo il trattamento è possibile riaprire le finestre dopo 4-6 ore (dal terzo piano in su anche dopo un’ora). Si raccomanda di aspettare 15 giorni prima di mangiare verdure che siano state irrorate, di pulire mobili, suppellettili o giochi che siano stati esposti utilizzando guanti lavabili o monouso. Si raccomanda, infine, di attendere 48 ore prima di utilizzare liberamente l’area trattata (vale anche per gli animali domestici).
I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus' - afferma il Comune.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Carpi, il sindaco Righi contro Fdi: 'Si sono inventati la rissa per fare propaganda'
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
Soliera in lutto, è morta a 51 anni l'ex consigliere Rita Capelli
Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
Figlio violento aggredisce Carabinieri in soccorso dei genitori
Nazionali di Pesca, il Bastiglia vince il campionato italiano