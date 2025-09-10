Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola media

L’opera ha un costo complessivo di due milioni 500mila euro ed è stata realizzata in 33 mesi complessivi a partire dal 2021

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
A Ligorzano di Serramazzoni, sabato 13 settembre, inaugura la nuova scuola secondaria di primo grado “Guido Cavani”, una struttura di quasi 1.500 metri quadrati che ospiterà quasi 200 alunni suddivisi in nove aule.
La festa per l’apertura del nuovo istituito partirà alle ore 17,00 in via Piave, 700 a Ligorzano, con il taglio del nastro, i saluti istituzionali e la visita ai nuovi spazi didattici. Ci sarà poi il concerto del corpo bandistico di Riccò e un rinfresco per tutta la cittadinanza.
Per il sindaco di Serramazzoni Simona Ferrari 'si tratta di un evento di grande importanza per la nostra comunità, perché una nuova scuola significa investire sul futuro per radicare nel territorio le persone, le famiglie, i giovani. I 225 alunni che frequenteranno l’istituto nuovo sono il seme che porterà frutto fecondo non solo per il Comune di Serramazzoni, ma per un appennino modenese che ha bisogno di essere vissuto, nutrito e rilanciato. Questa opera è molto importante anche perché da oltre otto anni la scuola media scuola secondaria di primo grado era senza una sede fissa come edificio. Ci siamo adattati con moduli abitativi che nel tempo sono stati anche riposizionati all’interno della pineta di Serramazzoni, ma oggi finalmente, la scuola Guido Cavani ha trovato la sua casa definitiva.
Per questo – conclude il sindaco - ringrazio quanti hanno collaborato alla realizzazione della nuova scuola, cooperando attivamente per la riuscita del progetto'-
L’opera ha un costo complessivo di due milioni 500mila euro ed è stata realizzata in 33 mesi complessivi a partire dal 2021, con l’avvicendamento dell’impresa aggiudicataria, che ha comportato la sospensione del cantiere per dall’agosto 2022 al settembre 2023.
La struttura è dotata di sistema di riscaldamento a pavimento alimentato da pompa di calore, con il supporto di caldaie a gas ed è in classe energetica A3. Inoltre è stata·dotata anche di impianto fotovoltaico con la potenza di oltre 40 kilowatt.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serramazzoni, scontro tra due auto, due feriti, per ore disagi alla circolazione

Serramazzoni, scontro tra due auto, due feriti, per ore disagi alla circolazione

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Seconda categoria, il Fox Junior punta al tornare in Prima

Efficientamento energetico: a bando lavori per 298 alloggi ACER

Efficientamento energetico: a bando lavori per 298 alloggi ACER

Serramazzoni: ottantenne perde prima l'auto poi la strada di casa, doppio intervento dei Carabinieri

Serramazzoni: ottantenne perde prima l'auto poi la strada di casa, doppio intervento dei Carabinieri

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Articoli Recenti Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in 19 scuole primarie e medie

Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in 19 scuole primarie e medie

Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

Finale Emilia, venerdì inaugura la Coop: restyling da 300mila euro

Finale Emilia, venerdì inaugura la Coop: restyling da 300mila euro

Castelfranco Emilia, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi

Castelfranco Emilia, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi