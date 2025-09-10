Chikungunya a Carpi, disinfestazioni in 19 scuole primarie e medie

Nell’area interessata dalla disinfestazione e nelle abitazioni situate nelle strade che affacciano sul perimetro delle scuole, sono affissi, da oggi, volantini informativi per i cittadini mentre gli istituti scolastici sono già stati informati per vie dirette.
La disinfestazione sarà eseguita di notte, indicativamente dalle 23 di mercoledì 10 settembre alle 7 di giovedì 11 settembre e, sempre per precauzione, durante l’esecuzione del trattamento si chiede di non sostare nelle aree interessate e in quelle attigue; nelle case prospicienti si chiede di tenere chiuse porte e finestre, di tenere in casa gli animali ed evitare che escano in cortile nelle quattro ore successive, di riporre all’interno o coprire con teli tavoli, sedie e altre suppellettili poste all’esterno, di raccogliere le verdure pronte per il consumo o di coprirle con teli; nel caso in cui la verdura entrasse in
In caso di pioggia il trattamento sarà rinviato o sospeso (in caso fosse già partito) e sarà ripreso o completato la notte successiva (tra giovedì 11 e venerdì 12 settembre).
La disinfestazione sarà effettuata nelle aree verdi e nei cortili di 22 edifici scolastici (tre plessi scolastici comprendono due scuole), per una superfice complessiva di 56.278 metri quadrati.
'Le scuole interessate sono: le primarie Pascoli, Fanti, Giotto, Rodari, Colonnello Lugli, Da Vinci, Pertini, Collodi, Anna Frank, don Milani, Marianna Saltini, Martiri per la Libertà, Gasparotto, Verdi, Figlie della Provvidenza, Sacro Cuore; le medie Alberto Pio (sede centrale e succursale di piazzale Re Astolfo), Guido Fassi, Focherini, Sacro Cuore - fa sapere il Comune -. L’intervento fa parte delle misure di sanità pubblica attivate nelle ultime settimane per garantire la massima protezione dei cittadini riducendo la popolazione delle zanzare e di conseguenza il rischio di diffusione del virus Chikungunya'.