Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazione in aree verdi pubbliche e private

A seguito del rilevamento di un nuovo caso confermato di Chikungunya, lunedì 8 settembre sarà effettuato intervento di disinfestazione della zanzara tigre nelle aree verdi pubbliche e private nella zona di via Leoni. La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, domenica 7 settembre.

'I trattamenti adulticidi cominciano alle 4 del mattino di lunedì 8 settembre in area pubblica e sulle siepi e le aree verdi private prospicienti le strade interessate. A partire dalle 7 del mattino cominciano i trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali nei giardini e nelle aree verdi private - fa sapere il Comune -. La disinfestazione sarà eseguita nella zona di via Leoni, in tutta l’area (un triangolo) compresa tra la ferrovia, via Gibertoni e via Roosevelt. I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni'.

