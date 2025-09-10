Bastiglia, ceste Caritas: la generosità dei bambini per chi ha bisogno

'Restituire quello che si è avuto e condividere quello che si ha: una regola morale che vale per i singoli, per la comunità e per la chiesa. Non siamo così poveri per non dare ma nemmeno così ricchi per non ricevere'. Con queste parole questa mattina il parroco di Bastiglia, don Mario, ha introdotto la cerimonia di consegna delle ceste 'la merenda del cuore' preparate dai bambini del Summer talent camp tenutosi in oratorio durante i mesi estivi e ora donate alla Caritas.
'Grazie della vostra generosità, siamo certi che questi doni ora arriveranno direttamente a chi ha bisogno, sapendo che sono frutto proprio del pensiero di voi bambini. Un dono comunque anonimo, 'non sappia la destra cosa fa la sinistra’, questa era la Caritas secondo Gesù' - ha aggiunto il sacerdote.
'I bambini hanno fatto una cosa meravigliosa - ha aggiunto il vicesindaco Gambi - So che avete girato il paese e avete conosciuto i progetti di Bastiglia, gli orti, il centro riuso… sono molto contenta che abbiate deciso di impegnarvi in un progetto che vi avvicina agli altri’.
La mattinata si è conclusa con la consegna a ogni bambino di una pergamena di ringraziamento consegnata da Milena, referente Caritas, e lette a nome di tutti da Francesca del Summer talent camp.
