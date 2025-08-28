Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

La sagra da oltre tre secoli accompagna la vita della comunità locale. Il Santuario di San Clemente dal 6 all’8 settembre sarà ancora una volta il fulcro di tre giornate dedicate alla Fede, ma anche alla tradizione, alla cultura e alla socialità.
Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con “Emilia On The Road”, la Parrocchia di Bastiglia e le associazioni del territorio, la Sagra propone un programma ricco.
'La Sagra di San Clemente – commenta il sindaco di Bastiglia, Francesca Silvestri - rappresenta un momento di forte coesione per la nostra comunità, nel segno della tradizione e della partecipazione. Desidero ringraziare tutte le realtà che collaborano alla sua realizzazione: Associazione La Clessidra, Parrocchia di Bastiglia, AVIS, Croce Blu, Auser, Polivalente Forum Bastiglia, ANC-Associazione Nazionale Carabinieri Terre di Sorbara e CEAS Associato Nonantola. Il loro impegno è fondamentale per mantenere viva una manifestazione che appartiene alla nostra storia e che continua a rinnovarsi nel tempo'.
Tra gli appuntamenti principali si segnalano i mercatini serali, l’apertura del Museo della Civiltà Contadina domenica e lunedì, le visite guidate al Santuario e i laboratori per bambini a cura del CEAS Associato di Nonantola e dell’Associazione La Clessidra.