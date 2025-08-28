Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

Bastiglia si prepara a celebrare la sagra di San Clemente

In occasione dell'8 settembre, giorno della Natività della Beata Vergine Maria

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Estate modenese, Sant’Agostino una piazza per la cultura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Si rinnova a Bastiglia l’appuntamento con la Sagra di San Clemente, in occasione dell'8 settembre, giorno della Natività della Beata Vergine Maria.
La sagra da oltre tre secoli accompagna la vita della comunità locale. Il Santuario di San Clemente dal 6 all’8 settembre sarà ancora una volta il fulcro di tre giornate dedicate alla Fede, ma anche alla tradizione, alla cultura e alla socialità.
Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con “Emilia On The Road”, la Parrocchia di Bastiglia e le associazioni del territorio, la Sagra propone un programma ricco.
'La Sagra di San Clemente – commenta il sindaco di Bastiglia, Francesca Silvestri - rappresenta un momento di forte coesione per la nostra comunità, nel segno della tradizione e della partecipazione. Desidero ringraziare tutte le realtà che collaborano alla sua realizzazione: Associazione La Clessidra, Parrocchia di Bastiglia, AVIS, Croce Blu, Auser, Polivalente Forum Bastiglia, ANC-Associazione Nazionale Carabinieri Terre di Sorbara e CEAS Associato Nonantola. Il loro impegno è fondamentale per mantenere viva una manifestazione che appartiene alla nostra storia e che continua a rinnovarsi nel tempo'.
 

Tra gli appuntamenti principali si segnalano i mercatini serali, l’apertura del Museo della Civiltà Contadina domenica e lunedì, le visite guidate al Santuario e i laboratori per bambini a cura del CEAS Associato di Nonantola e dell’Associazione La Clessidra.
Non mancheranno le proposte gastronomiche, con piatti della tradizione emiliana e tanto street food, disponibili ogni sera e anche a pranzo nelle giornate di domenica e lunedì. Sul fronte musicale, la Sagra ospiterà artisti di rilievo: sabato 6 settembre si esibiranno “I Gatti Matti” con un repertorio anni ’80–’90, mentre domenica 7 settembre sarà la volta di Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco Rossi, accompagnato da Ricky Portera, chitarrista di Lucio Dalla. Per entrambi si tratta di un gradito ritorno, dopo l’edizione 2024. Lunedì 8 settembre chiuderanno la rassegna musicale Manuela Pellegatta e Penelope.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

Bastiglia, lo storico hotel e ristorante Le Cardinal va all'asta: prezzo base 1,8 milioni

'Aimag svenduta a Hera': a Bastiglia il Pd vota sì in un Consiglio da remoto e in 50 minuti di discussione

'Aimag svenduta a Hera': a Bastiglia il Pd vota sì in un Consiglio da remoto e in 50 minuti di discussione

Aimag cede controllo esclusivo ad Hera, anche Bastiglia si prepara a votare sì... da remoto

Aimag cede controllo esclusivo ad Hera, anche Bastiglia si prepara a votare sì... da remoto

Spazio ADV dedicata a Sciacca dentisti
Articoli più Letti Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

Focolaio di Chikungunya a Carpi, ora si passa addirittura a disinfestazione porta a porta

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Lama Mocogno: chiude da lunedì la SP28

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Bufera a San Prospero: 'Sono tranquillo, quelle criticità competevano al segretario non al sindaco'

Articoli Recenti Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

Caso di arbovirosi a Vignola: al via la disinfestazione

San Cesario, abbandono illecito di rifiuti nel parco della Memoria: indagato titolare ditta edile

San Cesario, abbandono illecito di rifiuti nel parco della Memoria: indagato titolare ditta edile

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Mirandola, il Municipio rivede la luce: smontata la gru della ricostruzione

Sassuolo, furti al cimitero: 14 croci rubate ad agosto. Il Comune annuncia nuove telecamere, la Lega attacca

Sassuolo, furti al cimitero: 14 croci rubate ad agosto. Il Comune annuncia nuove telecamere, la Lega attacca